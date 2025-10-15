Talian Paratici sa vracia do Tottenhamu Hotspur ako športový riaditeľ

Taliansky odborník obnovuje plnohodnotnú spoluprácu po období zákazu, Tottenham posilňuje vedenie.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Fabio Paratici
Talian Fabio Paratici počas pôsobenia v londýnskom klube Tottenham Hotspur v lete 2021. Foto: SITA/AP
Anglický futbalový tím Tottenham Hotspur oznámil návrat Fabia Paraticiho do klubu na plný úväzok ako spoluriaditeľa športového oddelenia. Paratici sa spojí s dánskym odborníkom Johanom Langem, ktorý predtým pôsobil ako športový riaditeľ v Aston Ville.

Paratici odstúpil z funkcie výkonného riaditeľa v apríli 2023 po tom, čo mu bol v Taliansku uložený 30-mesačný zákaz činnosti v súvislosti s vyšetrovaním falošného účtovníctva v Juventuse Turín, ktorý bol následne rozšírený na celosvetovú úroveň.

V septembri dostal podmienečný 18-mesačný trest odňatia slobody po dohode o vine a treste, pričom taliansky zákon nevyžaduje formálne priznanie viny pri takýchto dohodách. Paratici doteraz pôsobil ako konzultant Tottenhamu, no teraz preberá plnohodnotnú pozíciu, zatiaľ čo Lange postúpil zo svojho postu technického riaditeľa.

Klub vo vyhlásení uviedol, že ich kombinované skúsenosti zabezpečia, že všetky rozhodnutia od rozvoja hráčov, cez skauting až po prestupy budú smerovať k vytvoreniu víťazného mužského tímu svetovej úrovne.

Paratici vyjadril radosť z návratu: „Som presvedčený, že v spolupráci s Johanom môžeme vybudovať špeciálnu budúcnosť pre klub a našich fanúšikov.“

