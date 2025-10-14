Bývalý rozhodca Premier League priznal vinu za výrobu detskej pornografie

Anglický rozhodca David Coote, ktorý v minulosti viedol stretnutia v Premier League, sa v utorok priznal na súde v Nottinghame k výrobe detskej pornografie.
Štyridsaťtriročný strážca futbalových pravidiel čelí obvineniu v súvislosti s videom kategórie A, teda najzávažnejším typom, ktoré polícia zaistila vo februári.
Bývalý rozhodca Premier League dostal dištanc na osem týždňov za urážky na adresu Kloppa
Coote počas šesťminútového pojednávania potvrdil len svoje meno a priznal vinu. Sudkyňa Nirmal Shantová mu uložila podmienečnú kauciu a nariadila vypracovanie predsúdnej správy. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 11. decembra.
Sudkyňa zdôraznila vážnosť prípadu: „Priznali ste sa k závažnému činu. O tom, či pôjdete do väzenia, rozhodne súd po obdržaní všetkých informácií, preto som nariadila predsúdnu správu.“
Prepustený arbiter z Anglicka podal úprimnú spoveď. Uviedol, že je gej
Coote bol minulý rok prepustený z rozhodcovskej funkcie po tom, čo sa na verejnosť dostalo video z roku 2020, na ktorom urážal bývalého trénera FC Liverpool, nemeckého odborníka Jürgena Kloppa.