Bývalý rozhodca Premier League priznal vinu za výrobu detskej pornografie

David Coote sa priznal na súde v Nottinghame, v decembri čaká ho predsúdne pojednávanie.
David Coote
Anglický futbalový rozhodca David Coote. Foto: SITA/AP
Anglický rozhodca David Coote, ktorý v minulosti viedol stretnutia v Premier League, sa v utorok priznal na súde v Nottinghame k výrobe detskej pornografie.

Štyridsaťtriročný strážca futbalových pravidiel čelí obvineniu v súvislosti s videom kategórie A, teda najzávažnejším typom, ktoré polícia zaistila vo februári.

Coote počas šesťminútového pojednávania potvrdil len svoje meno a priznal vinu. Sudkyňa Nirmal Shantová mu uložila podmienečnú kauciu a nariadila vypracovanie predsúdnej správy. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 11. decembra.

Sudkyňa zdôraznila vážnosť prípadu: „Priznali ste sa k závažnému činu. O tom, či pôjdete do väzenia, rozhodne súd po obdržaní všetkých informácií, preto som nariadila predsúdnu správu.“

Coote bol minulý rok prepustený z rozhodcovskej funkcie po tom, čo sa na verejnosť dostalo video z roku 2020, na ktorom urážal bývalého trénera FC Liverpool, nemeckého odborníka Jürgena Kloppa.

