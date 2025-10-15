Barseghjan viedol Arménsko ako kapitán. Neudržal nervy, hlavou trafil protihráča a dostal červenú kartu - VIDEO

Hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghjan sa nevyznamenal v zápase svojho Arménska na pôde Írska. Hoci viedol svoju krajinu ako kapitán, rozhodne sa tak nesprával.
V 52. minúte úmyselne trafil hlavou do rovnakej časti tela Finna Azaza. Ten možno trochu teatrálne spadol a chytil sa za hlavu, rozhodca bol však nekompromisný a udelil „slovanistovi“ červenú kartu.
Tigran Barseghyan vs Finn Azaz
Red card for Tigran Barseghyan 🟥
— Football Pundit (@footballpunditX) October 14, 2025
O 18 minút neskôr rozhodol o írskom víťazstve 1:0 Evan Ferguson a zabezpečil národnému tímu prvé víťazstvo v kvalifikácii o majstrovstvá sveta 2026.
To ostrovanov posunulo na 3. miesto, iba o bod za barážovou pozíciou Maďarska. Posledné Arménsko však stráca na rovnakú priečku len dva body.
Suverénne prvé je Portugalsko, ktoré v prípade domáceho triumfu so slovenskými južnými susedmi už mohlo oslavovať postup na „mundial“, no v nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal na 2:2 Dominik Szoboszlai.