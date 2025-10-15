Barseghjan viedol Arménsko ako kapitán. Neudržal nervy, hlavou trafil protihráča a dostal červenú kartu - VIDEO

Hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghjan sa nevyznamenal v zápase svojho Arménska na pôde Írska.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tigran Barseghjan zo Slovana Bratislava počas zápasu 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov 2024/2025 proti AC Miláno. Bratislava, 26. november 2024. Foto: archívne, SITA/AP.
Hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghjan sa nevyznamenal v zápase svojho Arménska na pôde Írska. Hoci viedol svoju krajinu ako kapitán, rozhodne sa tak nesprával.

V 52. minúte úmyselne trafil hlavou do rovnakej časti tela Finna Azaza. Ten možno trochu teatrálne spadol a chytil sa za hlavu, rozhodca bol však nekompromisný a udelil „slovanistovi“ červenú kartu.

O 18 minút neskôr rozhodol o írskom víťazstve 1:0 Evan Ferguson a zabezpečil národnému tímu prvé víťazstvo v kvalifikácii o majstrovstvá sveta 2026.

To ostrovanov posunulo na 3. miesto, iba o bod za barážovou pozíciou Maďarska. Posledné Arménsko však stráca na rovnakú priečku len dva body.

Suverénne prvé je Portugalsko, ktoré v prípade domáceho triumfu so slovenskými južnými susedmi už mohlo oslavovať postup na „mundial“, no v nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal na 2:2 Dominik Szoboszlai.

Viac k osobe: Dominik SzoboszlaiTigran Barseghjan
Firmy a inštitúcie: ŠK Slovan Bratislava
Okruhy tém: červená karta Kvalifikácia MS 2026 Rozhodca
