Plány na dvojnásobné dane z cigariet znova ožívajú. Priblíži sa aj Slovensko k cene 12 či 13 eur za krabičku?

Na pôde Európskej komisie opäť ožívajú plány na radikálne zvyšovanie daní z tabakových výrobkov. Tentokrát ich pretláčajú Holanďania. Plánované dvojnásobné dane by doľahli predovšetkým na krajiny s nižšími príjmami, vrátane Slovenska.

Podobné iniciatíva v roku 2022 stroskotala

Iniciatívu, ktorá už niekoľkokrát dostala stopku, tentoraz prevzalo Holandsko. Eurokomisár pre dane Wopke Hoekstra podľa portálu euractiv.sk predstavil svoj zámer počas oficiálnych raňajok s členmi výboru pre daňové záležitosti (FISC) v utorok 6. mája v Štrasburgu. Hoekstra vyjadril svoje „osobné želanie“ priniesť na stôl nový návrh smernice o spotrebnej dani z tabaku (TED), a to ešte pred letom.

Plány na harmonizáciu daní nie sú nové. Podobná iniciatíva stroskotala už v roku 2022, kedy plány Bruselu odhalili novinári z Financial Times. Malo pritom ísť o harmonizované zvýšenie daní naprieč celou Európskou úniou.

Minimálne sadzby z cigariet mali vzrásť o 100 percent, z cigár a cigaríl až o 900 percent a v prípade ostatných fajčiarskych výrobkov malo ísť o nárast 445 percent. Sadzby by sa zároveň upravovali o výšku inflácie. To by v praxi znamenalo, že by sa ceny cigariet priblížili k tým, aké dnes majú najbohatšie krajiny.

Dvanásť či 13 eur za jednu krabičku

Pre krajiny ako Holandsko či Francúzsko, kde už ceny cigariet dosahujú vysoké úrovne 12 až 13 eur za krabičku, by zjednotenie daní neprinieslo zmenu. Slovensko je však v inej situácii.

Podľa informácií portálu EUreporter, Hoekstra označil plán za „osobnú prioritu“ a začal lobovať za jej podporu. Zároveň však vyvolal nevôľu viacerých členských štátov i samotného kolégia komisárov, ktoré nebolo o detailoch informované. Medzi tých, ktorí sú proti patria krajiny s nižším zdanením tabaku alebo veľkými investíciami do tabakového priemyslu, ako napríklad Taliansko, Grécko, Rumunsko, Luxembursko a Maďarsko.

Ako pripomína Euractiv, Hoekstrove snahy by mohli byť v rozpore s cieľmi jeho šéfky, predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej. Podľa oficiálnych dokumentov totiž nie je revízia smernice o spotrebnej dani z tabaku súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2025.

Keďže sa Komisia snaží dokončiť svoje legislatívne priority, Hoekstrov návrh sa podľa portálu stáva citlivým politickým bodom. Holandský eurokomisár však začal lobovať za zabezpečenie podpory a napriek výhradám je odhodlaný pokračovať v kontroverznej revízii tabakových predpisov.

Ceny u nás rástli štyri roky po sebe

Ako konštatuje EUreporter, zvyšovanie daní neúmerne ovplyvní chudobnejšie a nové krajiny EÚ, ktoré, ak nebudú proti, budú nútené výrazne zvýšiť dane s negatívnym dopadom na spotrebiteľov a infláciu.

Pripomeňme, že ceny cigariet u nás rástli 4 roky po sebe a majú rásť aj v ďalších rokoch. Navyše, Slovensko má stále jednu z najvyšších inflácií v eurozóne a pravidelne ju nafukujú aj ceny tabakových výrobkov. „Zameriava sa iba na vybrané bohaté krajiny, namiesto toho, aby bol daňovým komisárom EÚ. Jeho nový návrh TED neúmerne ovplyvní chudobnejšie a ‚novšie‘ krajiny EÚ,“ konštatuje EUreporter.

Iniciatíva bohatších členských štátov na vyrovnanie daňových sadzieb môže byť motivovaná aj snahou o riešenie ich vlastných ekonomických problémov. Krajiny, ktoré v posledných rokoch výrazne zvyšovali dane, dnes zápasia s nárastom čierneho obchodu a cezhraničných nákupov v krajinách, kde sú ceny nižšie.

Holandské združenie tabakového priemyslu informovalo, že v pohraničných provinciách sa miera výskytu tabaku z cudzích krajín pohybuje okolo 75 až 85 percent. Francúzsko je zasa podľa poslednej správy spoločnosti KPMG krajinou s najväčšou nelegálnou spotrebou v celej Európe. Daňová strata z titulu čierneho trhu tam za rok 2023 dosiahla 7,3 miliardy eur. Naproti tomu v krajinách ako Poľsko, Česko a Slovensko sa nelegálna spotreba pohybuje v rozsahu 4 až 6 percent.