Európsky parlament jednoznačne zamietol návrh nového zákazu fajčenia v exteriéroch

Európski poslanci väčšinou svojich hlasov zamietli nový zákaz fajčenia v exteriéroch, ktorý presadzovala Európska komisia. Proti návrhu hlasovalo 378 europoslancov, za bolo 152 a zdržalo sa 26 europoslancov. Informoval o tom portál EuroNews.

Za odmietnutím návrhu vidia európske médiá vypočutie kritiky zástupcov európskeho gastro sektora. Tí sa po otrase, ktorí zažili počas pandémie nového koronavírusu obávali ďalších ekonomických dopadov, keďže približne 20 percent ich zákazníkov sú fajčiari.

Ďalším neuralgickým bodom návrhu bol fakt, že sa snažil uvaliť rovnako prísne obmedzenia na fajčiarov klasických cigariet, ako i na užívateľov alternatívnych nikotínových výrobkov, dokonca aj elektronických cigariet bez nikotínu.

„Komisia ignoruje skutočnosť, že alternatívy cigariet, ako je vaping, sú naďalej užitočné pre ľudí, ktorí sa snažia prestať fajčiť,“ uviedla v tlačovej správe strana Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).

Zákaz by platil prakticky všade

Európska komisia navrhovala rozšíriť odporúčania o zákaze fajčenia z roku 2009. Ak by sa návrh premietol do reality, priniesol by prakticky úplný zákaz fajčenia a používania elektronických cigariet vo vonkajších priestoroch.

Zákaz sa mal vzťahovať na terasy reštaurácií a vonkajšie priestory hotelov, takisto na priestory pred verejnými budovami a vonkajšie priestory spojené s výkonom práce.

Úplný zákaz fajčenia mali tiež podľa dikcie návrhu zabezpečiť prevádzkovatelia zoologických záhrad, zábavných parkov, organizátori koncertov a iných verejných podujatí s pravdepodobnosťou výskytu mladistvých.

Odpor naprieč Európou

Proti návrhu ostro vystúpili najmä predstavitelia európskeho gastro sektora a tiež politické špičky z viacerých členskýchkrajín. „Niečo také by bolo pre naše podniky skazou a viedlo by to k obrovským stratám tržieb,“ uviedol napríklad šéf rakúskeho Gastronomického zväzu Mario Pulke. V niektorých reštauráciách a kaviarňach by podľa neho mohli tržby klesnúť až o 60 percent.

Rakúsko bolo od začiatku aktívnym kritikom návrhu, odpor voči odporúčaniam komisie spojil všetky hlavné strany na domácej politickej scéne i v európskom parlamente.

Vlna odporu sa však zdvihla aj v Nemecku, Chorvátsku, Grécku, či Bulharsku, teda najmä v krajinách, ktoré sú tradičnými baštami pohostinnosti a turizmu.

„Všeobecne podporujeme obmedzovanie fajčenia, ale v tomto prípade ide o niečo iné a oveľa agresívnejšie. Sme pohostinský priemysel, čo znamená, že hotely a reštaurácie sú závislé od svojich zákazníkov. A zákaz mnohonásobne zníži prílev zákazníkov,“ uviedol Atanas Dimitrov, podpredseda Bulharskej asociácie hotelov a reštaurácií.

Slováci nezostali bokom

Za ušľachtilú, ale nerealizovateľnú myšlienku označil návrh úplného zákazu fajčenia aj vapovania vo vonkajších priestoroch zo strany Európskej komisie predseda predstavenstva Tatry mountainresorts (TMR) Igor Rattaj.

„Európska únia len dokazuje, že namiesto vytvárania a podpory konkurencieschopnosti Únie voči Amerike, nás, naopak, len bičuje príkazmi a zákazmi. Ide to principiálne proti voľnému európskemu trhu, ktorý bol sľubovaný. A to nie je len tento prípad, ale aj kopec iných „hlúpostí“,“ dodal Rattaj.

Za podnikateľov sa postavila Asociácia hotelov a reštaurácií SR, ako i Republiková únia zamestnávateľov. „Nesúhlasíme s návrhom, nakoľko opatrenia prijaté v predloženej forme budú mať závažné dopady na zamestnávateľov v sektore cestovného ruchu, obzvlášť z oblasti hotelierstva a gastronómie,“ zdôraznil pre agentúru SITA Martin Hošták, generálny sekretár RÚZ.

Návrh odmietli koaliční aj opoziční poslanci

Návrh tiež odmietli poslanci Národnej rady SR z radov koalície i opozície. Poslanec Igor Šimko z koaličného Hlasu-SD si myslí, že súčasný stav v tejto oblasti je dostatočne vyvážený.

„Ak by takéto zákazy prišli, tak je otázka, akým spôsobom by boli fajčiari donútení, aby tabakové výrobky nepoužívali. Je to otázka vykonateľnosti. V každom prípade toto by malo podliehať celospoločenskej diskusii,“ podotkol Jozef Hajko z opozičného KDH.

Na pôde europarlamentu s kritikou proti návrhu vystúpila najdlhšie slúžiaca slovenská europoslankyňa, Monika Beňová. Podľa nej tento krok Bruselu „netrafil svoj cieľ“ a išlo o „polarizujúcu iniciatívu“.

„Prioritou by malo byť hľadanie rovnováhy medzi ochranou zdravia a podporou hospodárskej obnovy sektora HoReCa. Chcem zdôrazniť že táto iniciatíva netrafila cieľ. Treba zdôrazniť, že hlavná hrozba tabakových produktov sa týka mladých, konkrétne zvyšujúca sa prevalentnosť mladých ľudí používajúcich tabakové produkty. Toto by mala byť priorita. Som sklamaná, že táto iniciatíva, ktorú Komisia pripravovala dva roky, nerieši adresnejšie tento hlavný problém,“ vyhlásila Beňová.

Cestovný ruch a sektor HORECA sú dôležitou súčasťou hospodárstva EÚ. Odvetvie priamo zamestnáva približne 11 miliónov ľudí. Tvorí ho zároveň viac ako 2,4 milióna spoločností. Takmer 99 percent odvetvia totiž tvoria malé a stredné podniky.