Piešťanské Čajky vstupujú do pohárovej Európy. V úvode ich čaká rumunský Rapid Bukurešť

Už vo štvrtok vstúpia do Európskeho pohára basketbalistiek úradujúce šampiónky Piešťanské Čajky. Zverenky trénera Petra Jankoviča sa predstavia v Rumunsku na palubovke tímu Rapid Bukurešť. Súčasťou I-skupiny sú aj francúzsky tím UFAB 49 a španielsky Movistar Estudiantes z Madridu.
„Som veľmi vďačná za možnosť hrať Európsky pohár aj v tejto sezóne. Síce sa nám v predchádzajúcom ročníku nepodarilo vyhrať ani jeden zápas, ide však o veľkú školu a ťažili sme z toho hlavne v ťažkých zápasoch v lige, respektíve pohárových súťažiach,“ vyhlásila kapitánka Alica Moravčíková na oficiálnom klubovom webe.
Tridsaťročná pivotka priznala, že atmosféra v tíme je výborná. „Veľmi sa tešíme na štart Európskeho pohára. Zároveň to bude úplne iný zápas, ako sme doteraz hrali v slovenskej lige. Verím tomu, že náročné zápasy v príprave nám ukázali, na čom musíme pracovať. A že to teraz vyšperkujeme a budeme v Bukurešti úspešné,“ pokračovala.
O Rapide nemajú v Piešťanoch veľa informácií. „Mali podobné zápasy ako my, vyhrali vysokým bodovým rozdielom, čiže úplne sa nejaká ich taktika asi nedá naskautovať. Majú 5 zahraničných posíl, jedna z toho je moja slovenská spoluhráčka z reprezentácie. Pozrieme si nejaké ich herné veci,“ uviedla Moravčíková. V rumunskom tíme pôsobí Miroslava Mištinová.
„Ak chceme pomýšľať na víťazstvo, tak musíme hrať disciplinovane v defenzíve aj ofenzíve. Sme mladý tím, nemôžeme si každá skúšať svoje veci. Musíme sa sústrediť na tímový výkon a samozrejme pridať aj individuálnu kvalitu. Potom už bude potrebné pridať niečo navyše, srdce, bojovnosť alebo hádzať sa po lopte, keď to bude potrebné,“ poznamenala.
A aké sú ambície Čajok v pohárovej Európe? „Ísť od zápasu k zápasu, teraz sa koncentrujeme na duel s Rapidom Bukurešť. Všetky ho chceme vyhrať a urobíme preto všetko,“ uzavrela Moravčíková.