Ekonomická sila Slovana, môže prispeť k dramatickému priebehu ligy, tvrdí generálny sekretár SBA Kuffa (V športovom SITE, rozhovor)

Rozhovor s generálnym sekretárom Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Andrejom Kuffom.
Najvyššie slovenské basketbalové súťaže mužov aj žien štartujú už počas tohto víkendu a fanúšikovia sa môžu tešiť na viacero noviniek. Generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Andrej Kuffa v relácii V Športovom SITE potvrdil, že očakávania sú vysoké.

„Fanúšikovia čakali na klubový basketbal štyri mesiace. Rozbehli sa pohárové zápasy, ale všetci sa už tešíme na ostré súboje, ktoré začínajú túto sobotu,“ povedal Kuffa. Podľa neho bude mužská liga mimoriadne vyrovnaná, keďže najvyššie ambície deklarujú Levice, Slovan Bratislava, Prievidza, Nitra či tradične nevyspytateľné Komárno. Nováčikom súťaže je tím Košice Wolves, ktorý prináša basketbal po siedmich rokoch späť do druhého najväčšieho mesta.

Kvalifikácia Ligy majstrov: BK Patrioti Levice - Bakken Bears
Postupová radosť basketbalistov Levíc so svojimi fanúšikmi po víťaznom finále kvalifikačného turnaja v Bulharsku. Foto: FB, www.facebook.com

Najdiskutovanejšou témou rebranding v Bratislave

Jednou z najdiskutovanejších tém pred sezónou je zmena značky Interu Bratislava na Slovan. „Čas ukáže, či to bol správny krok, ale teší ma, že majitelia Slovana sa rozhodli investovať do športu. Myslím si, že tento krok môže byť veľmi dobrý,“ uviedol Kuffa. Dodal, že aj keď rebranding počas leta rezonoval, teraz bude hlavnou témou dianie na palubovke. Slovan sa navyše výrazne posilnil, keď do tímu prišli reprezentanti ako Tomáš Pavelka či David Abrhám. „Skupina okolo Slovana má ekonomickú silu, a to sa môže odraziť aj na kvalite ligy,“ dodal Kuffa.

Ešte viac legionárov

Zaujímavou novinkou je navýšenie počtu legionárov na súpiske z piatich na šesť hráčov. „Bolo to rozhodnutie klubov, ktoré sme rešpektovali. Argumentom bolo, že slovenské tímy, ako napríklad Levice, hrávajú FIBA Europe Cup alebo kvalifikáciu Ligy majstrov. Zvýšenie počtu cudzincov im pomôže byť konkurencieschopnejšími a robiť Slovensku lepšie meno v zahraničí,“ vysvetlil Kuffa.

Dodal však, že mladí slovenskí hráči, ktorí ukážu kvalitu, svoj priestor určite dostanú. „Musia na sebe pracovať a využívať príležitosti v B-tímoch či v nižších súťažiach, aby neskôr mohli byť platnými hráčmi aj v SBL,“ zdôraznil.

U žien dominancia domácich hráčok

Ženská extraliga má podobný rámec – obhajcami titulu sú Piešťanské Čajky, ktoré dominujú už štyri sezóny po sebe. Výraznými konkurentmi budú Ružomberok či Banská Bystrica pod vedením trénerky Zuzany Žirkovej.

BASKETBAL: extraliga žien - Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica
Basketbalistky Piešťanských Čajok získali po štvrtý raz za sebou majstrovský titul na Slovensku, Foto: www.facebook.com

V ženskej lige sú sily rozdelené na hornú a dolnú polovicu tabuľky. Top trojku určite tvoria Piešťany, Ružomberok a Bystrica, ale netreba zabúdať ani na Young Angels Košice. Tie majú silnú mládežnícku základňu a dopĺňajú ju dvomi-tromi legionárkami,“ vysvetlil Kuffa. Podľa neho je pozitívne, že slovenské hráčky dostávajú viac priestoru ako muži a že ženská extraliga postupne rastie.

Reprezentácie častejšie v akcii

SBA sa sústredí aj na reprezentácie. Ženy už v novembri odštartujú kvalifikáciu na Eurobasket 2027, kde sa stretnú s Poľskom, Cyprom a Rumunskom. Mužov čaká predkvalifikácia na Eurobasket 2029 proti Albánsku a Kosovu.

BASKETBAL: Slovensko - Španielsko
Sprava: Mario Fernandez zo Španielska, Samuel Volárik a Michael Fusek, obaja zo Slovenska počas basketbalového zápasu kvalifikácie o postup na ME 2025 mužov C-skupiny medzi Slovensko – Španielsko v Tipos Aréne – Zimný štadión Ondreja Nepelu. Bratislava, 22. november 2024. Foto: SITA/Milan Illík.

„Ženská reprezentácia hrá častejšie, čo je pre propagáciu basketbalu veľmi dobré. U mužov sme začali odznova, no aj súperi ako Albánsko či Kosovo sú nebezpeční, lebo basketbal má na Balkáne obrovskú tradíciu,“ povedal Kuffa. Na záver dodal, že jeho prianím je úspešná sezóna na všetkých úrovniach. „Potešilo by ma, keby sme mali atraktívne play-off, plné haly a reprezentácie, ktoré sa budú úspešne presadzovať. To je cieľ, na ktorý pracujeme každý deň.“

