Piešťanské Čajky predĺžili kraľovanie v slovenskej extralige na štyri roky - VIDEO

Basketbalistky Piešťanských Čajok štvrtý rok po sebe zdvihli nad hlavu trofej pre majsterky Slovenska.

V treťom finálovom stretnutí triumfovali nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 82:71 (40:41) a sérii hranej na tri víťazstvá uspeli hladko 3:0 na zápasy.

Historická sezóna

Klub z kúpeľného mesta skompletizoval historicky najúspešnejšiu sezónu, celkovo sa mu podarilo vyhrať až štyri trofeje – okrem extraligového prvenstva aj Slovenský pohár, Česko-slovenský pohár a Stredoeurópsku ligu.

Piešťanské Čajky si ligovým zlatom vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku.

Aké číslo je šialené?

„Fantastické, obrovská úľava. Celé napätie zo mňa určite opadlo, ale myslím si, že aj z dievčat. Ako som už spomínal, 61. zápas v sezóne, čo je šialené číslo. Klobúk dolu pred babami a som rád, že je koniec. Je to a bude to stále pravda, že posledný krok býva najťažší. Tento zápas sme veľmi dobre začali, ale opäť prišla na nás nejaká deka. Klobúk dole pred Banskou Bystricou, ako bojovali. Nebol to ľahký súper, v každom zápase to dokazovali, takže sme sa museli nadrieť, preto si titul môžeme vážiť oveľa viac,“ uviedol tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič na klubovom webe piestanskecajky.sk.

Košice, Ružomberok a Piešťany

V roku 2019 sa v najvyššej súťaži basketbalistiek skončilo 15-ročné kraľovanie hráčok z Košíc. Nasledovali tri sezóny pod majstrovskou taktovkou Ružomberka a teraz sa skončila štvrtá víťazná v podaní Piešťan.

„Rok čo rok je ťažšie potvrdiť líderskú pozíciu. Som rada, že aj keď tento posledný zápas nebol taký ľahký z našej strany, ale zvládli sme ho, za čo som veľmi rada,“ zhodnotila hráčka Piešťan Alica Moravčíková.

Hrdá Žirková

Trénerku Banskej Bystrice Zuzana Žirková mrzela prehra v poslednom zápase sezóny, ale celkovo vyslovila spokojnosť s druhým miestom a účasťou vo finále.

„Som hrdá na dievčatá, že v takejto rotácii sme prešli cez Ružomberok a mali sme takýto finiš, aký sme mali. Tento kolektív sa dostal tam, kde sa dostal. Myslím si, že viac to bolo o kolektíve, ako o kvalite,“ skonštatovala Žirková.