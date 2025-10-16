Piešťanské Čajky aj v druhom zápase v Európskom pohári basketbalistiek prehrali, predsavzatie však splnili

Dva zápasy a dve prehry. Taká je bilancia basketbalistiek tímu Piešťanské Čajky v Európskom pohári žien. Zverenky tréner Petra Jankoviča po prehre v rumunskej Bukurešti s miestny Rapidom prehrali aj doma so španielskym Movistar Estudiantes Madrid 52:64. Pred vlastnými fanúšikmi úradujúce slovenské šampiónky splnili to, čo si predsavzali, keďže do úplného záveru boli v hre o víťazstvo.
„V porovnaní s prvým zápasom v EP sa zmenilo minimálne nasadenie, s akou koncentráciou a energiou sme vstúpili do zápasu. Oveľa dlhšie sme sa snažili držať taktické pokyny, čo nám relatívne aj vychádzalo. Potom sa niekde stratil flow, keď už boli baby unavené, tak sa začínajú kopiť chyby a nedokážeme dať kôš. S 52 bodmi bude v Eurocupe veľmi ťažké vyhrávať, aj keď inkasovaných 64 bodov nie je zase zlá vizitka,“ uviedol kouč Jankovič na oficiálnom webe klubu z Piešťan.
Jeho zverenky počas domáceho stretnutia viackrát stiahli výraznejšie manko. „Nevzdávali sme sa. V Bukurešti, nechcem povedať, že sme dali hlavy dole, ale boli úseky, kedy tam nebola energia a zápal. Teraz sme bojovali, hádzali sa po lopte a išli po každom doskoku. Bola to veľká zmena oproti predošlým zápasom. Dúfam a verím, že keď budeme takto pokračovať, tak výhra príde,“ poznamenala pivotka Alica Moravčíková.
Hostky o svojom triumfe rozhodli až v závere efektívnou koncovkou. „Keď sme sa držali pravidiel, na ktorých sme boli dohodnutí, tak sme dokázali brániť a vytláčať ich z pozícií. Myslím si, že sme odrobili fakt dobrú robotu na obrannej polovici. Rozhodli maličkosti, my sme nedali a oni dali. To je zákon basketbalu. Zahodili sme aj jasné šance, ale to vyplynulo aj z toho, že v takomto tempe a takú energiu, ktorú sme do toho dali, tak nám už možno chýbali mentálne a fyzické sily na jednoduchý kôš, vypýtanie si faulu. Bolo to náročné a súper to dokázal potrestať. To sú tie skúsenosti a kvality líg, kde tímy pôsobia,“ pokračoval kouč Čajok.
Prehru domácich basketbalistiek sledovalo takmer 700 divákov. „Potlačili nás a z tohto dôvodu aj baby podali taký výkon, aký predviedli. Publikum ich hnalo. Som rád a čo som aj chcel pred zápasom, keby aj stretnutie výsledkovo nezvládneme, aby sme odovzdali maximum. Verím, že sme sa divákom poďakovali a prídu aj na budúci zápas ešte vo väčšom počte,“ dodal Jankovič.
Hráčky Piešťan v stredu 22. októbra nastúpia opäť doma proti francúzskemu tímu UFAB49 Angers.