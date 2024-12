Petržalka ide do rozpočtového provizória, starosta Hrčka rozpočet nepodpísal

Bratislavská Petržalka začne rok 2025 v rozpočtovom provizóriu. Miestni poslanci na utorkovom zasadnutí síce návrh rozpočtu schválili, starosta Ján Hrčka však vopred avizoval, že ho v uvedenej podobe nepodpíše. Dôvodom nepodpísania bol pozmeňujúci návrh z dielne poslancov z klubu Team Bratislava pre Petržalku a Progresívne Slovensko.

Petržalčania požadujú referendum

Obsahom návrhu bolo získať 2,5 milióna eur z kapitálových a 830-tisíc eur z bežných výdavkov, a to presunom financií z vybraných kapitol rozpočtu. Získané prostriedky mali byť určené na financovanie prekládky vedenia veľmi vysokého napätia ponad Veľký Draždiak.

„Nedávny prieskum verejnej mienky agentúry AKO ukázal, že Petržalčania v danej veci požadujú referendum. Na decembrovom rokovaní však boli miestni poslanci proti,“ priblížila samospráva.

Rozpočtové provizórium

Petržalka sa tak dostala do rozpočtového provizória. Do riadneho schválenia rozpočtu na nasledujúci rok bude samospráva nútená hospodáriť s rozpočtom z predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom mesačné výdavky nesmú prekročiť jednu dvanástinu jeho celkovej výšky. Rovnako nebude možné vstupovať do nových investičných projektov.

„V tejto situácii je pre mňa schodnejšie vstúpiť do rozpočtového provizória, v ktorom, vzhľadom na naše efektívne hospodárenie, dokážeme normálne fungovať a poskytovať 95 percent služieb aj bez schváleného rozpočtu,“ poznamenal starosta Hrčka.

„Nie som ochotný vyčleniť z rozpočtu takú vysokú sumu bez toho, aby mi na to dali mandát obyvatelia Petržalky. Keby súhlasili v referende, nemal by som s tým problém, ale nebudeme investovať nad rámec len preto, že o tom rozhodli poslanci, ktorí by mali v prvom rade hájiť záujmy občanov,“ dodal starosta.