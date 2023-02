Pepco spolupracuje s Better Cotton. Prispieva tak k udržateľnosti

Pepco spolupracuje s Better Cotton. Poslaním tejto medzinárodnej neziskovej organizácie je pomáhať bavlníkovým komunitám prežiť a prosperovať a zároveň chrániť a obnovovať životné prostredie. Cieľom spoločnosti je, aby do roku 2025 pochádzalo 25 percent bavlny, ktorú nakúpime, zo zodpovednejších zdrojov.

The Better Cotton je jednou z najväčších svetových neziskových organizácií, ktorá sa venuje vzdelávaniu a podpore farmárov v oblasti udržateľnej produkcie bavlny. Len v rokoch 2019 – 2020 vyškolila BC na celom svete 2,4 milióna farmárov v udržateľnejších poľnohospodárskych postupoch, aby používali menej vody, starali sa o pôdu a prirodzené biotopy, obmedzovali používanie pesticídov a starali sa aj o spokojnosť a práva pracovníkov.

Produkty s logom BCI budú čoskoro dostupné v PepcoV predajniach Pepco už čoskoro nájdete produkty označené logom Better Cotton. Logo BC však automaticky neznamená, že výrobok je vyrobený (úplne) z bavlny BC. Je to preto, že bavlna získaná prostredníctvom BC sa na ceste z poľa ku konečnému produktu mieša s inou bavlnou. BC to nazýva „systém hmotnostnej rovnováhy“. Je to rovnaké ako keď kupujete obnoviteľnú energiu: kúpou zelenej energie prispievate k rozvoju čistejšej výroby energie bez toho, aby ste boli schopní zaistiť, že cez vašu zásuvku bude prúdiť iba táto energia.Dodávaním bavlny cez BC spoločnosť prispieva k zvyšovaniu štandardov produkcie bavlny, čo sa premieta aj do lepších životných podmienok pre farmárov a ochrany miestneho životného prostredia (viac informácií nájdete na: bettercotton.org).

Foto: Pepco

„Textil tvorí významnú časť nášho sortimentu, preto kladieme veľký dôraz na zodpovedné zdroje. Naši zákazníci mohli doteraz v predajniach Pepco nájsť produkty s medzinárodnými certifikátmi GOTS alebo OEKO-TEX, ale aj kolekcie oblečenia z organickej bavlny. Čoskoro budú v ponuke aj produkty s logom BC. Spoluprácou s Better Cotton prispievame k zlepšeniu živobytia farmárov na celom svete a k pokroku vo vzdelávaní v zodpovednom pestovaní bavlny a metódach spracovania. Okrem toho poskytujeme spotrebiteľom jednoduchší prístup k udržateľným produktom. V dôsledku toho spoločne vytvárame dodávateľský reťazec šetrnejší k životnému prostrediu,“ hovorí Katarzyna Wilczewska, vedúca firemnej komunikácie spoločnosti Pepco.

Foto: Pepco

Udržateľné produkty dostupné pre každého

Partnerstvo so spoločnosťou Better Cotton je ďalším míľnikom na ceste k dosiahnutiu cieľov stanovených v stratégii spoločnosti Pepco ESG, ktorá zahŕňa neustále rozširovanie sortimentu trvalo udržateľných produktov. Minulý rok Pepco podpísalo medzinárodnú licenčnú zmluvu s Forest Stewardship Council®.

Certifikát FSC už pokrýva viac ako 130 produktov v sortimente Pepco, vrátane drevených hračiek, písacích potrieb, darčekových tašiek či doplnkov z kategórie „PÁRTY“ a „DOMOV“. V sortimente značky sú aj produkty s ďalšími medzinárodnými certifikátmi ako Organic Content Standard, Global Recycled Standard či Recycled Claim Standard, ako aj spomínané GOTS a OEKO-TEX.

Foto: Pepco

Cieľom Pepco je v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov zdvojnásobiť počet produktov z udržateľnej produkcie vo svojom sortimente. Značka chce týmto spôsobom vybudovať dodávateľský reťazec šetrný k životnému prostrediu a uľahčiť zákazníkom zodpovednejšie rozhodovanie pri nákupe. To všetko je možné vďaka širokej dostupnosti certifikovaných produktov za prijateľné ceny.

O spoločnosti Pepco

Pepco je najrýchlejšie rastúci európsky maloobchodný reťazec, ktorý ponúka oblečenie pre celú rodinu a potreby do domácnosti. Spoločnosť má takmer 3 000 obchodov v 17 krajinách: od Estónska po Bulharsko, Taliansko a Španielsko, vrátane takmer 1 200 obchodov v Poľsku. Motto reťazca „Prekvapí kvalitou, očarí cenou“ priťahuje milióny zákazníkov, ktorí uskutočnia viac ako 28 miliónov transakcií mesačne. V súčasnosti reťazec zamestnáva viac ako 26 000 zamestnancov.

Pepco vykonáva množstvo aktivít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja na základe stratégie pokrývajúcej všetky oblasti ESG. Cieľom spoločnosti je znížiť vplyv na životné prostredie a umožniť zákazníkom informovanejšie nákupy prostredníctvom rastúceho sortimentu produktov z udržateľnej produkcie. V sociálnej oblasti je cieľom spoločnosti podpora osobného rozvoja detí a mládeže a pestovanie ich vášní a talentu, ako aj zapájanie zamestnancov do aktivít v prospech miestnych komunít.

