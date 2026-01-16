Trump v reakcii na protesty v Minnesote pohrozil aktiváciou zákona o povstaní

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že aktivuje zákon o povstaní, ktorý mu umožňuje nasadiť armádu na území USA. Reagoval tak na masové protesty v štáte Minnesota proti prítomnosti agentov migračného a colného úradu (ICE).
Protesty sa začali, keď 7. januára v meste Minneapolis agent ICE z bezprostrednej blízkosti zastrelil 37-ročnú ženu. Druhý takýto incident sa stal v stredu tiež v Minneapolise. Federálny imigračný agent postrelil muža z Venezuely. Muž utrpel strelné poranenie nohy, ktoré neohrozuje jeho život.
Federálny zákon Spojených štátov z roku 1807 môže prezident uplatniť v určitých situáciách, napríklad na potlačenie občianskych nepokojov, vzbury alebo ozbrojeného povstania proti federálnej vláde.
Ďalšia streľba v Minneapolise: Federálny imigračný agent postrelil muža z Venezuely
„Ak skorumpovaní politici z Minnesoty nebudú dodržiavať zákon a nezastavia profesionálnych agitátorov a povstalcov, ktorí útočia na patriotov z ICE, ktorí sa len snažia robiť svoju prácu, aktivujem ZÁKON O POVSTANÍ,“ napísal vo štvrtok Trump na svojej platforme Truth Social.
Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz obvinil federálnych agentov z vedenia „kampane organizovaného násilia proti obyvateľom Minnesoty“.
Imigrační agenti v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročnú ženu, obyvatelia mesta vyšli do ulíc
Naposledy zákon o povstaní aktivoval prezident George H. W. Bush v roku 1992 na žiadosť republikánskeho guvernéra Kalifornie. Ten vtedy čelil bezprecedentným nepokojom v Los Angeles po oslobodení policajtov, ktorí rok predtým zbili černošského motoristu Rodneya Kinga.