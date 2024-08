Pellegrini vyzýva Slovákov, aby si pripomenuli obete banských nešťastí a ľudí, ktorí zasvätili život riskantnému povolaniu

Pri pohľade na bielu ružu si spomeňme na všetkých, ktorí pri svojej každodennej ťažkej a nebezpečnej práci prišli o to najcennejšie, a to vlastný život. Uviedol to prezident Peter Pellegrini v súvislosti so sobotňajším pamätným dňom – Dňom obetí banských nešťastí.

„Ani po pätnástich rokoch nevyschli slzy a neutíšila sa bolesť zo straty dvadsiatich ľudských životov, ktoré vyhasli pri najväčšom banskom nešťastí v Handlovej. Ani pätnásť rokov nezahojilo jazvy, ktoré táto tragédia zanechala v srdciach ich najbližších, ich rodín, priateľov, ale aj v duši celého Slovenska,“ napísal Pellegrini na sociálnej sieti.

Život zasvätili riskantnému povolaniu

Pokračoval s tým, že banícka profesia má na Slovensku korene hlboké, tak, ako šachty a chodby, ktorými je popretkávaná slovenská zem. Úctu, uznanie či poďakovanie si podľa prezidenta zaslúži každý, kto svoj život zasvätil tomuto namáhavému a riskantnému povolaniu.

„Nech sú ich odvaha, statočnosť a nasadenie večným symbolom pre každého z nás,“ doplnil Pellegrini. Každoročne si Deň obetí banských nešťastí, známy aj ako deň biely ruží, pripomínajú v Handlovej zástupcovia mesta, ústavní činitelia, predstavitelia samospráv, inštitúcií i verejnosť. Pred 15 rokmi, 10. augusta 2009, došlo v Bani Handlová k najväčšej banskej tragédii v histórii Slovenska.

Pri tragédii vyhaslo deväť životov

Vyhasli pri nej životy deviatich baníkov a 11 záchranárov. Proces v kauze výbuchu v Bani Handlová sa začal po viac ako štyroch rokoch od nešťastia, avšak dodnes za smrť baníkov, a tých ktorí ich išli zachrániť a zahynuli, nebol nikto potrestaný. K explózii uhoľného plynu v Bani Handlová došlo 10. augusta 2009 okolo 9:30 v šachte Východ.

Explózia usmrtila 20 ľudí – 11 banských záchranárov a deväť baníkov spoločne hasiacich požiar, ktorý vznikol okolo 7:00 toho istého dňa. Šachta východ, súčasť Bane Handlová, bola lokalitou s najkvalitnejším hnedým uhlím, ale zároveň bola považovaná za jednu z rizikových na Slovensku. Drobné požiare podľa slov kompetentných vznikali v bani už skôr.

O šiestej ráno sfárala nová zmena. Okolo 7:00 vznikol v chodbe šachty Východ otvorený požiar. V priebehu pol hodiny boli na pomoc privolaní záchranári banskej záchrannej služby z Prievidze. Na miesto okolo 8:30 dorazili dve čaty banských záchranárov, v každej bolo päť mužov a ich veliteľ.

Spolu s nimi sa na pracovisku 330 metrov pod zemou a asi 500 metrov od šachty nachádzali ďalší deviati baníci, ktorí pomáhali záchranárom a deväť ďalších bolo v chodbe mimo miesta požiaru. Približne o 9:30 bolo prerušené telefonické spojenie a snímače koncentrácie banských plynov prestali fungovať.

Zranení muži boli ošetrení v Bojniciach

Podľa výpovedí baníkov, ktorí sa tiež nachádzali v chodbe, najprv začuli detonáciu a potom ich tlaková vlna zrazila k zemi. Letiace trosky im spôsobili iba ľahké zranenia.

Zranení muži sa následne dostali na povrch a boli ošetrení v nemocnici v Bojniciach, nikto z nich nebol hospitalizovaný. 11 záchranárov a deväť baníkov podieľajúcich sa na hasení požiaru zahynulo zrejme priamo po výbuchu alebo sa zadusilo krátko po tom.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 26. októbra 2010 aj vďaka podpore a iniciatíve Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskej banskej komory, Slovenskej banskej spoločnosti, Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu a banských miest ako Handlová, Prievidza, Pezinok, Banská Štiavnica, Spišská Nová Ves, Rožňava či Veľký Krtíš odsúhlasili návrh zákona, ktorým sa zmenil a doplnil zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.