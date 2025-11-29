Pellegrini ocenil silu parašportu, na galavečeri SPV vyzdvihol solidaritu, odhodlanie aj ľudské príbehy športovcov

Paralympijský šport podľa prezidenta Petra Pellegriniho ukazuje, že víťazstvo spočíva nielen vo výsledkoch, ale aj v solidarite a vzájomnej pomoci. Prezident to uviedol počas galavečera pri príležitosti 30. výročia Slovenského paralympijského výboru (SPV).
Podujatím si pripomenuli tri dekády úspechov slovenských parašportovcov. Galavečer sa niesol aj v znamení udeľovania ocenenia Paralympionik tridsaťročia. Najvyšší titul Paralympionik 30 ročia získala najlepšia paralympionočka v histórii Slovenska Henrieta Farkašová. Ocenení boli aj tréneri a realizačné tímy. Galavečer súčasne pripomenul aj najvýznamnejšie osobnosti slovenského paralympizmu.
Prezident prevzal dve ocenenia
Prezident prevzal nad podujatím záštitu a súčasne si z rúk predstaviteľov SPV prevzal dve prestížne ocenenia, najvyššie vyznamenanie SPV Zlatý Agitos a Cenu charakteru R. K. Ignis za dlhodobú podporu paralympijského hnutia na Slovensku. Prezident sa v rámci svojho príhovoru poďakoval za ocenenie a zdôraznil, že si uvedomuje silný záväzok, ktorý mu z toho vyplýva.
Pellegrini sa rozlúčil s končiacimi sudcami. Zdôraznil, že spravodlivosť je citlivá hodnota formujúca charakter štátu – VIDEO
„Je to pre mňa obrovská česť, ale aj obrovský záväzok, aby som spolu s vami a s vašimi kolegami ďalej pokračoval v podpore Slovenského paralympijského hnutia, aby som podporoval tie všetky nádherné myšlienky, ktoré s týmto hnutím súvisia, a nie sú to vždy len športové výkony,“ povedal Pellegrini.
Spomienky na paralympiádu v Paríži
Súčasne pripomenul aj svoju účasť na paralympijských hrách v Paríži. Stretol sa tam s mnohými slovenskými športovcami a ocenil atmosféru vzájomnej podpory. „Bolo nádherné vidieť to nadšenie, vidieť ľudí, ktorí nenosia štátne symboly len ako SR len na svojich dresoch, ale že bolo vidno, že SR ako svoju vlasť nosia vo svojich srdciach,“ dodala hlava štátu.
Slovensko a Čierna Hora prehlbujú hospodársku spoluprácu, Blanár hovorí o historickej šanci na vstup do EÚ – VIDEO
Zároveň zdôraznil, že paralympijský šport v sebe nesie mimoriadnu silu ľudského osudu a parašportovci neprekonávajú len svojich súperov, ale najmä životné prekážky. Tým sa podľa prezidenta stávajú inšpiráciou pre spoločnosť. Pellegrini počas podujatia vyzdvihol prístup SPV, ktoré vníma úspechy športovcov bez rozdielu medzi olympijskými a paralympijskými hrami. Takýto postoj podľa neho ukazuje skutočnú rovnosť a plnohodnotné miesto každého športovca v spoločnosti, či si podľa neho zaslúži veľké uznanie.