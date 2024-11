Pellegrini sa v Baku stretol s azerbajdžanským prezidentom Alijevom, rokovali o spolupráci v zbrojárstve a ďalších odvetviach (video+foto)

Rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, energetická bezpečnosť či spolupráca v oblasti zbrojárskeho priemyslu boli témy dnešného rokovania prezidenta Petra Pellegriniho s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Hlavy štátov sa stretli pri príležitosti samitu OSN o zmene klímy COP29, ktorý sa aktuálne koná v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku.

Obojstranný záujem na rozvoji vzťahov

Prezidenti sa zhodli na tom, že na rozvoji vzťahov majú obojstranný záujem. Pellegrini na rokovaní zdôraznil, že Azerbajdžan je kľúčový pre Európsku úniu aj z hľadiska energetickej bezpečnosti. Hovorili tiež o tom, či od 1. januára potečie na Slovensko plyn cez Ukrajinu.

„Som rád, že prezident Alijev ma ubezpečil, že zo strany Azerbajdžanu sú pripravení nielen menšiu časť dodávok garantovať priamo cez južnú vetvu a cez Bulharsko smerom na Slovensko, ale stále platí aj ich ponuka pomôcť pri tranzite plynu cez Ukrajinu. Samozrejme, to závisí od rozhodnutia Ruskej federácie a Ukrajiny,“ povedal po rokovaní Pellegrini, ktorý zároveň pozval prezidenta Azerbajdžanu na Slovensko. Išlo by o prvú oficiálnu návštevu prezidenta Azerbajdžanu od vzniku Slovenskej republiky.

„Prezident reagoval pozitívne a verím, že budúci rok ho budeme môcť u nás privítať,“ doplnil Pellegrini.

Zaujímavá krajina z hľadiska ekonomických príležitostí

Podľa jeho slov je Azerbajdžan pre Slovensko zaujímavou krajinou z hľadiska ekonomických príležitostí. Slovensko patrí k jednej z dvoch krajín, ktoré sa podieľajú na budovaní nového mesta smart city priamo na území Karabachu. Pellegrini informoval prezidenta Alijeva, že Slovensko budúci rok otvorí v Baku IT showroom, kde sa vytvorí priestor pre prezentáciu našich IT spoločností v Azerbajdžane.

Témou diskusie prezidentov bol aj zbrojársky priemysel, keďže Azerbajdžan je v tejto oblasti významným regionálnym lídrom, z čoho môžu profitovať aj slovenské firmy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Slovensko posúva kvalitu spolupráce na vyššiu úroveň, pretože nechceme pôsobiť len ako niekto, kto má oživený priemysel, má čo ponúknuť a snaží sa predať výrobky, ale máme záujem aj o prenos celej technológie sem do Azerbajdžanu. Tiež máme zámer, aby slovenské a azerbajdžanské spoločnosti vytvorili spoločné podniky,“ povedal Pellegrini.

Veľký podporovateľ jadrovej energetiky

Prezidenti sa venovali aj otázkam klímy a znižovania emisií. Na samite OSN v Baku bude Pellegrini prezentovať Slovensko ako veľkého podporovateľa jadrovej energetiky.

Zľava: Prezident SR Peter Pellegrini a prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev počas Konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy COP29 v Baku v Azerbajdžane. Baku. Azerbajdžan, 11. november 2024. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Zľava: Prezident SR Peter Pellegrini a prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev počas Konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy COP29 v Baku v Azerbajdžane. Baku. Azerbajdžan, 11. november 2024.

„Tiež budem hovoriť o zámere Slovenska zapojiť sa do jedinečného výskumného projektu, kde by sme mohli na Slovensku v spolupráci s medzinárodnými partnermi nájsť spôsob niekoľkonásobného využitia jadrového odpadu, čo by nielen pre naše jadrové elektrárne, ale aj pre celý región mohlo znamenať totálne bezpečné prostredie a na desaťročia dopredu by sme mali garantované jadrové palivo bez toho, aby sme ho museli kupovať,“ vysvetlil.

Na palube musia byť všetci svetoví hráči

Na klimatickom samite odprezentuje, že sa nám podarilo znížiť naše emisie o 50 percent, a tiež potvrdí náš plán do roku 2030 dodržať záväzok 55-percentného zníženia emisií.

„Na druhej strane jemne načrtnem, že treba mať realistický pohľad a treba si uvedomiť, že musíme robiť všetko pre to, aby sme ochránili životné prostredie a planétu, ale musíme dbať aj na naše záujmy na ochranu kvalitných a dobre platených pracovných miest a priemyslu, ktorý je energeticky náročný, a udržať tak výrobu a rast našich ekonomík nielen na Slovensku, ale aj v EÚ,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že ak chceme v tomto smere niečo dosiahnuť, musia byť na palube všetci svetoví hráči.

Zľava: Prezident SR Peter Pellegrini a prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev počas Konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy COP29 v Baku v Azerbajdžane. Baku. Azerbajdžan, 11. november 2024. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Zľava: Prezident SR Peter Pellegrini a prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev počas Konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy COP29 v Baku v Azerbajdžane. Baku. Azerbajdžan, 11. november 2024.

„Nestačí, že EÚ bude premiantom a ostatné veľké ekonomiky nielenže klesajú, ale začínajú produkovať ešte viac emisií,“ uzavrel.