Disciplinárny proces so Záleskou pokračoval čítaním listín, dokazovanie je ukončené

Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR vo štvrtok pokračoval disciplinárny proces so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS)Pamelou Záleskou. Návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka Súdnej rady SRMarcela Kosová, ako aj predseda ŠTS Michal Truban.
V rámci svojich návrhov žiadajú navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu. Záleská však v priebehu procesu deklarovala svoju nevinu s tým, že oneskorené rozhodnutia v súdnych konaniach mali svoje objektívne dôvody.
Listinné dôkazy
Predmetom štvrtkového pojednávania bolo oboznamovanie sa s listinnými dôkazmi. Tie majú podľa právneho zástupcu Záleskej Matúša Harkabusa okrem iného preukázať predpojatosť Trubana voči nej.
Na súde sa čítala aj e-mailová komunikácia, v ktorej Záleská ako predsedníčka Sudcovskej rady ŠTS konzultovala s inými sudcami, či má rada vydať stanovisko na podporu sudcu Milana Cisárika, ktorého kritizovali koaliční politici za rozsudok vo veci guvernéra Národnej banky SlovenskaPetra Kažimíra.
Disciplinárka so sudkyňou Záleskou pokračovala listinným dokazovaním, súd pojednávanie odročil
Truban jej odpísal, že si nebol vedomý útokov na sudcu a zároveň doplnil, že sudcovská rada predtým neriešila útoky na iných sudcov, vrátane jeho samotného. Záleská v tejto súvislosti na súde povedala, že podobná odpoveď jej neprišla od žiadneho iného kolegu a stanovisko na podporu Cisárika nakoniec vydali.
Najvyšší správny súd SR tak ukončil dokazovanie a zároveň dal procesným stranám priestor na prednes záverečných rečí.
Disciplinárny návrh
Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa Záleská nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni plat o 20 percent na dobu troch mesiacov.
Disciplinárny návrh šéfa ŠTS sa týka viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov. Truban pre údajné pochybenie v 22 skutkoch navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov.
Sudkyňa sa totiž podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu. „Ide o konanie sudkyne, ktoré má dlhodobý a opakovaný charakter,“ skonštatoval Truban na pojednávaní ešte v júni.
Námietka zaujatosti
Podľa právneho zástupcu sudkyne Matúša Harkabusa je podstatou disciplinárneho stíhania Záleskej pomsta, a snaha zbaviť sa jej ako sudkyne ŠTS. Pripomenul pritom, že Truban sa od svojho nástupu do funkcie predsedu ŠTS zameral na preverovanie trestných vecí, ktoré prejednávala Záleská. U iných sudcov tak podľa neho urobil až neskôr. „Vidíme zjavnú účelovosť návrhu,“ skonštatoval v júni Harkabus.
Záleská v tejto súvislosti na septembrovom pojednávaní ozrejmila, že predmetná námietka zaujatosti, ktorá je predmetom disciplinárneho návrhu šéfky súdnej rady, bola už druhou v poradí. Zároveň bola podľa nej plná invektív a rôznych obvinení.
„Bola veľmi osobná,“ povedala s tým, že podobná námietka bola voči nej podaná aj v inom trestnom konaní. Z tohto dôvodu čakala, ako v tej veci rozhodne Najvyšší súd SR, keďže obe veci sa prelínali.
„Domnievam sa, že som mala reálny dôvod s vyčkávaním tohto rozhodnutia,“ zdôraznila Záleská. Keď následne najvyšší súd rozhodol, že v inej veci nie je zaujatá, začala vypracovávať podrobné rozhodnutie v danej veci, pričom chcela riadne zdôvodniť, prečo sa necíti zaujatá.
Rýchlosť konania
Zároveň pripomenula vykonávanie úkonov v iných trestných konaniach, ako aj opakovanú služobnú pohotovosť, teda úkony v prípravnom konaní. Pokiaľ ide o ďalšie prieťahy, ktoré sú predmetom disciplinárneho návrhu, Záleská v septembri vysvetlila, že viaceré veci boli „neväzobné„, pričom pred takýmito vecami majú prednosť veci, v ktorých sú obžalovaní vo väzbe.
Pripomenula tiež, že v období začiatku pandémie ochorenia COVID-19, do ktorého niektoré skutky spadajú, ministerstvo spravodlivosti nariadilo nepojednávať neväzobné veci. V ďalších veciach bolo zase potrebné zabezpečiť svedkov z Ukrajiny alebo zo Severného Macedónska. Sudkyňa tiež poukázala na to, že niektoré prejednávané veci boli veľmi komplikované a spis musela podrobne študovať.
„Nerozumiem, prečo má byť rýchlosť konania základným atribútom alebo kritériom,“ vyhlásila. V jednom období tiež sudkyni podľa jej slov chýbala asistentka.