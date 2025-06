Pellegrini privítal Filipa VI. na historickej návšteve Slovenska, kráľ vyzdvihol výcvikové stredisko v Lešti – VIDEO, FOTO

Slovensko po takmer štvrťstoročí privítalo španielskeho monarchu. Na dvojdňovú pracovnú návštevu prišiel na Slovensko v utorok večer kráľ Filip VI. Kráľa privítal prezident Peter Pellegrini na nádvorí Prezidentského paláca, kde bol slávnostný uvítací ceremoniál. Nasledovalo osobné stretnutie hláv štátov a oficiálna večera.

Filip VI. spolu s Pellegrinim navštívil španielskych vojakov pôsobiacich v rámci mnohonárodnej brigády NATO vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Ako uviedol Pellegrini na brífingu, španielsky kráľ bol po návšteve veľmi spokojný.

Jedinečné výcvikové stredisko

„Už pri príchode do Bratislavy ma informoval, že má samé pozitívne správy o tom, ako je postarané o španielskych vojakov a aká je úroveň tohto výcvikového priestoru na Slovensku. Dnes mi to potvrdil opäť počas návštev jednotlivých stanovíšť, a aj hlavný španielsky veliaci generál priznal, že Lešť je niečo výnimočné. Je to výcvikové zariadenie, ktoré nemá obdobu a sám nečakal, čo všetko sú tu schopní španielski vojaci nacvičiť a aké vybavenie tu máme,“ vyzdvihol prezident a dodal, že Lešť je jedinečné výcvikové stredisko v rámci celej Európy.

Do budúcna podľa neho môže byť našou veľkou výhodou, že tu máme miesto, kam sa budú chodiť cvičiť ozbrojené sily našich spojencov. Pellegrini sa zároveň poďakoval Španielsku za príspevok k všeobecnej ochrane východného krídla NATO a k ochrane Slovenskej republiky. Od 1. júla 2024 Španielsko prevzalo velenie nad touto brigádou od Českej republiky.

Mnohonárodné brigády

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) doplnil, že v utorok 10. júna bola ukončená certifikácia za účasti najvyššej generality z NATO.

„Mnohonárodné brigády boli vytvorené ako určitá zábezpeka v prípade eskalácie konfliktu, ktorý by sa mohol potenciálne rozšíriť aj do iných častí Európy,“ povedal. Na Slovensku pôsobí viac ako 1 500 vojakov z viacerých krajín. Súčasťou mnohonárodnej brigády sú aj vojaci z Rumunska, Portugalska, Slovinska, Českej republiky a Turecka.

Letecké spojenie

Španielsky kráľ navštívil Slovensko po takmer štvrťstoročí, išlo o neoficiálnu návštevu. Pellegrini ju zhodnotil ako úspešnú a veľmi priateľskú a kráľa pozval aj na oficiálnu návštevu.

„Za účasti španielskej veľvyslankyne aj ministerky obrany sme si prešli celú spoluprácu v oblasti priemyslu, turistického ruchu, ale aj potenciál ďalšieho rozvoja. Rozvíjali sme diskusie o možnostiach spolupráce v oblasti obranného priemyslu, preto boli na stretnutí aj pani ministerka obrany Španielska, aj minister obrany zo Slovenska,“ priblížil prezident.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hovorili tiež o možnosti zavedenia leteckého spojenia, keďže do Španielska lieta zhruba 150-tisíc Slovákov ročne, čo dáva možnosť na obnovenie linky – či už sezónne, alebo celoročne. „Som rád, že minister dopravy navštívil Španielsko, kde rokoval o možnosti podpory zaradenia takejto linky,“ dodal.

Prezident si pripomenul aj historickú návštevu kráľa Juana Carlosa I. a kráľovnej Sofie v roku 2002. Ako Kancelária prezidenta pripomenula, vtedajšia vízia kráľa Juana Carlosa I. bola, že sa Slovensko a Španielsko čoskoro stanú partnermi v rámci EÚ, čo sa v roku 2004 aj naplnilo. Prezident to vníma ako silný symbol dôvery a trvalého partnerstva medzi oboma krajinami.