Slovensko a Španielsko sa zhodujú v podpore Trumpa v mierovom úsilí – VIDEO

Slovensko a Španielsko sa zhodujú v podpore Donalda Trumpa v mierovom úsilí. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorého v Španielskom kráľovstve prijal minister zahraničných vecí José Manuel Albares Bueno.

Blízky západný partner

Diskutovali spolu o prehĺbení politického dialógu na všetkých úrovniach. Rezort diplomacie pripomenul, že bilaterálna návšteva šéfa slovenskej diplomacie sa v Španielsku uskutočnila po takmer desiatich rokoch.

„Španielsko je náš blízky západný partner a silný spojenec v EÚ aj NATO. Spája nás bilaterálna spolupráca a tiež rovnaký názor, ktorý máme na mnohé medzinárodné otázky,“ uviedol Blanár s tým, že ak ide o vojnu na Ukrajine, zhodli sa na mierovom riešení konfliktu a tiež na potrebe podporovať novú administratívu prezidenta USA Donalda Trumpa v mierovom úsilí.

Situácia v Gaze

Blanár dal do pozornosti aj nepriaznivú humanitárnu situáciu v pásme Gazy, ktorá podľa oboch ministrov presahuje všetky medze. Slovensko a Španielsko preto spoločne podporili preskúmanie Asociačnej dohody medzi Izraelom a EÚ týkajúce sa dodržiavania ľudských práv.

Ministri potvrdili, že obe krajiny zdieľajú spoločné hodnoty na multiratelárnej úrovni s dôrazom na dodržiavanie medzinárodného práva. SR aj Španielsko sa uchádzajú o nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN), v čom sa navzájom podporujú. Rezort diplomacie ďalej pripomenul, že Slovensko a Španielsko sú dvomi z piatich štátov EÚ, ktoré doposiaľ neuznali Kosovo.

„Ide o zásadný postoj, pokiaľ chceme byť principiálni pri dodržiavaní medzinárodného práva a Charty OSN o teritoriálnej integrite každej krajiny. Preto v tejto pozícii zotrvávame naďalej,“ vyhlásil Blanár a súčasne informoval o schválení vyslania príslušníkov Ozbrojených síl SR do misie NATO v Kosove (KFOR).

Mnohonárodná brigáda

Blanár súčasne poďakoval za prítomnosť viac ako 800 španielskych vojakov v Mnohonárodnej brigáde NATO na Slovensku. Ako podotkol, Španielsko prevzalo v júli minulého roku velenie bojovej jednotky NATO na vojenskej základni Lešť, pričom pre Španielsko ide o historicky najväčšiu vojenskú prítomnosť v zahraničí.

Slovensko a Španielsko v dialógu spájajú aj európske témy. Obe krajiny podporujú rozširovanie EÚ o štáty západného Balkánu a spolupracujú pri príprave Viacročného finančného rámca Únie s dôrazom na podporu zachovania kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Spája ich aj diskusia o navrhovaných opatreniach v rámci cestovnej mapy REPower EU.

„Španielsko nakupuje významný podiel skvapalneného plynu z Ruskej federácie podobne ako Slovensko, ktoré je z 80 percent závislé na ruskom plyne. Zhodli sme sa preto, že je potrebné spoločne rokovať na úrovni EÚ, aby sme našli riešenie, ktoré nám umožní zabezpečiť diverzifikáciu tak, aby neohrozila naše hospodárstvo, tým aj životnú úroveň občanov a tiež ceny tejto komodity na trhu, čo sa týka rovnako ropy,“ potvrdil Blanár s tým, že pre SR je to kľúčový národnoštátny záujem spolu so zachovaním prístupu k jadrovému palivu z Ruska. So španielskym ministrom súčasne vyjadrili záujem o posilnenie spolupráce aj na najvyššej politickej úrovni.

Zahranično-politické témy

Šéf slovenskej diplomacie sa v pondelok 2. júna stretol aj s riaditeľom najprestížnejšieho španielskeho think-tanku Real Instituto Elcano Charlem Powellom, s ktorým diskutoval o aktuálnych zahranično-politických témach. V utorok ho prijme aj predseda Výboru zahraničných vzťahov Senátu Španielskeho kráľovstva José Ignacio Landaluce Calleja.

Blanár navštívi aj Satelitné stredisko EÚ a Madridskú univerzitu – Universidad Complutense de Madrid, kde si pri soche Alexandra Dubčeka uctí jeho pamiatku. Minister bude pokračovať aj v stretnutiach so slovenskými krajanmi, ktorým udelí ako prejav vďaky za posilňovanie vzájomných vzťahov medzi SR a Španielskym kráľovstvom ocenenie Štít priateľstva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.