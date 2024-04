Bez ohľadu na to, kto má aký názor, ľudia by mali ísť k volebným urnám, vyhlásil Pellegrini po odovzdaní hlasu (video+foto)

Bez ohľadu na to, kto má aký názor, ľudia by mali ísť k volebným urnám. Po odovzdaní svojho hlasu v druhom kole prezidentských volieb to uviedol kandidát na prezidenta, predseda strany Hlas – sociálna demokracia a predseda parlamentu Peter Pellegrini.

„Naozaj to bude extrémne tesné a chcem vyzvať každého, kto chce využiť svoje ústavné právo ísť voliť, aby išiel voliť. Každý občan môže vyjadriť svoj postoj, či už je taký, alebo onaký,“ povedal Pellegrini.

Zároveň vyzval ľudí k väčšej tolerancii a väčšiemu pokoju, aby sa ľudia prestali navzájom napádať len preto, že niekto volí iného kandidáta, než toho druhého. „Pretože v posledných týždňoch sme boli svedkami toho, ako keby bola len jedna pravda a voľby ešte viac rozdelili slovenskú spoločnosť,“ uviedol Pellegrini.

Zvyšok dňa Pellegrini plánuje stráviť so svojimi rodičmi. „Aby sme si užili pekný deň a aby sme možno mohli zo seba dostať aj nervozitu. Ako som nervózny ja, tak to veľmi prežívajú aj oni a celá rodina. Čaká ma teda obyčajný ľudský deň bez extrémnych vecí,“ dodal Pellegrini.