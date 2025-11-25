Pellegrini odcestuje do Portugalska, od prezidenta si prevezme štátne vyznamenanie

Štátna návšteva slovenskej hlavy štátu v Portugalsku sa uskutoční po 20 rokoch.
Prezident Peter Pellegrini v utorok popoludní odcestuje na návštevu Portugalskej republiky na pozvanie prezidenta Marcela Rebela de Sousu.

Štátna návšteva slovenskej hlavy štátu v Portugalsku sa uskutoční po 20 rokoch a predstavuje pokračovanie intenzívneho dialógu medzi našimi krajinami, ktorý zahŕňa spoluprácu v rámci a NATO, ako aj v rámci hospodárskych a inovačných partnerstiev.

Prevádzať ho bude aj minister Šaško

Prezidenta bude v Lisabone sprevádzať minister zdravotníctva Kamil Šaško a delegácia slovenských podnikateľských organizácií.

Od Marcela Rebela de Sousu si Pellegrini v stredu v paláci Belém prevezme najvyššiu triedu portugalského štátneho vyznamenania Ordem of Prince Henry – Veľkú reťaz princa Henricha.

Pellegrini zároveň udelí hlave štátu Portugalska štátne vyznamenanie Radu Bieleho dvojkríža I. triedy, občiansky druh. Výmenou štátnych vyznamenaní symbolicky potvrdia mimoriadne kvalitné vzťahy a dlhodobé priateľstvo a partnerstvo medzi Slovenskom a Portugalskom.

Pracovné stretnutia budú pokračovať

Po bilaterálnom rokovaní v prezidentskom paláci bude naša hlava štátu v stredu pokračovať v pracovnom programe stretnutiami s ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom, predsedom portugalského parlamentu Josém Pedrom Aguiar-Brancom a primátorom mesta Lisabon Carlosom Moedasom, ktorý prezidentovi SR odovzdá „Čestný kľúč mesta Lisabon“. Dôležitou súčasťou návštevy bude štvrtkové Slovensko-portugalské podnikateľské fórum za účasti oboch hláv štátov.

Zástupcovia slovenských a portugalských významných firiem a inštitúcií tak budú mať príležitosť diskutovať o možnostiach ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce, identifikovať nové partnerstvá a predstaviť inovatívne riešenia, ktoré môžu Slovensko a Portugalsko spoločne rozvíjať. Podpísané budú aj memorandá o porozumení, zamerané na verejné obstarávanie, zdravotníctvo a finančné služby.

Prezident Peter Pellegrini spolu s prezidentom Portugalska Marcelom Rebelom de Sousom a ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom tiež navštívia Nadáciu Champalimaud v Lisabone, prestížne vedecké a klinické centrum špecializujúce sa na výskum a liečbu nádorových ochorení.

