Pellegrini sa pripojil ku kampani Zastavme násilie na ženách, Prezidentský palác sa rozžiari oranžovou farbou

Spolu s ministrami, zástupcami diplomatických misií na Slovensku a zástupcami KMC sa prezident zapojil do symbolickej spoločnej fotografie s transparentom Orange the World v Prezidentskej záhrade.
PREZIDENT: Kampaň proti násiliu na ženách
Prezident SR Peter Pellegrini (uprostred) sa v priestoroch Prezidentskej záhrady zúčastnil kampane Orange the World ako súčasť celoslovenskej kampane proti násiliu na ženách. Bratislava, 18. november 2025. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR
Prezident Peter Pellegrini sa pripojil k 7. ročníku celoslovenskej kampane Zastavme násilie na ženách (Orange the World), ktorá je súčasťou globálnej iniciatívy OSN zameranej na upozorňovanie, prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Tohtoročná kampaň sa koná od 25. novembra, čiže Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, a potrvá do 10. decembra, kedy si pripomíname Deň ľudských práv. Jej hlavným organizátorom na Slovensku je Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmenené a domáce násilie (KMC).

Spolu s ministrami, zástupcami diplomatických misií na Slovensku a zástupcami KMC sa prezident zapojil do symbolickej spoločnej fotografie s transparentom Orange the World v Prezidentskej záhrade. Podujatie je súčasťou každoročnej iniciatívy, ktorú KMC organizuje v spolupráci s veľvyslanectvom Holandska na Slovensku.

Oranžová farba, ktorá predstavuje vizuálny motív kampane, symbolizuje nádej, optimizmus a svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá na celom svete. Zároveň pripomína, že násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv. Aj preto sa v utorok podvečer Prezidentský palác rozžiari oranžovou farbou ako viditeľné gesto solidarity a podpory pre všetky ženy a dievčatá, ktoré potrebujú ochranu, pochopenie a pomoc.

