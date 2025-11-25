Pellegrini sa pripojil ku kampani Zastavme násilie na ženách, Prezidentský palác sa rozžiari oranžovou farbou

Prezident Peter Pellegrini sa pripojil k 7. ročníku celoslovenskej kampane Zastavme násilie na ženách (Orange the World), ktorá je súčasťou globálnej iniciatívy OSN zameranej na upozorňovanie, prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a dievčatách.
Tohtoročná kampaň sa koná od 25. novembra, čiže Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, a potrvá do 10. decembra, kedy si pripomíname Deň ľudských práv. Jej hlavným organizátorom na Slovensku je Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmenené a domáce násilie (KMC).
Spolu s ministrami, zástupcami diplomatických misií na Slovensku a zástupcami KMC sa prezident zapojil do symbolickej spoločnej fotografie s transparentom Orange the World v Prezidentskej záhrade. Podujatie je súčasťou každoročnej iniciatívy, ktorú KMC organizuje v spolupráci s veľvyslanectvom Holandska na Slovensku.
Oranžová farba, ktorá predstavuje vizuálny motív kampane, symbolizuje nádej, optimizmus a svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá na celom svete. Zároveň pripomína, že násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv. Aj preto sa v utorok podvečer Prezidentský palác rozžiari oranžovou farbou ako viditeľné gesto solidarity a podpory pre všetky ženy a dievčatá, ktoré potrebujú ochranu, pochopenie a pomoc.