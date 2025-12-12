Pellegrini nepodpíše zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov, kritizoval aj atmosféru v parlamente – VIDEO

Ako uviedol v zverejnenom videu, dôvody, ktoré uviedol pri vetovaní zákona trvajú aj naďalej.
Prezident Peter Pellegrini nepodpíše zákon, ktorým sa transformuje Úrad na ochranu oznamovateľov na Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti ani po prelomení jeho veta parlamentom.

Ako uviedol v zverejnenom videu, dôvody, ktoré uviedol pri vetovaní zákona trvajú aj naďalej. Zákon však v prípade prelomenia veta hlavy štátu platí aj bez jej podpisu. Prezident zároveň kritizoval atmosféru, ktorá panovala v parlamente v súvislosti s rušením ÚOO ako aj s hlasovaním o novele Trestného zákona.

„Ostro odsudzujem agresivitu, urážky a doslova nekultúrne divadlo,“ vyhlásil Pellegrini a vyzval k obnoveniu racionálneho politického dialógu. „Žiaľ dnes vidím, že stojí pred nami ešte veľmi dlhá cesta,“ doplnil prezident.

