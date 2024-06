Pellegrini je na návšteve Košíc. Nemá strach ísť medzi ľudí, s viacerými sa aj odfotil (video)

Nový prezident Peter Pellegrini je na návšteve Košíc. Vo svojom vyjadrení pre médiá opakovane potvrdil svoj záujem čo najviac úradovať z regiónov Slovenska.

„Príchod prezidenta do kancelárie na východe Slovenska, alebo v strede Slovenska, nemá byť nejakou slávnosťou, ale má byť prirodzeným javom, že sa občania so svojím prezidentom stretnú aj častejšie ako raz za rok, alebo pri nejakých výnimočných udalostiach,“ vyjadril sa. Dodal, že má v pláne z Košíc vyrážať aj do jednotlivých regiónov na východnom Slovensku.

Čaká ho bohatý program

Hlava štátu má v metropole východu bohatý program. Okrem návštevy svojej regionálnej kancelárie a stretnutia so starostom Starého mesta sa zúčastnil aj na slávnostnej benefícii pri príležitosti stého výročia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

V tejto súvislosti vyzdvihol význam tohto zariadenia. V Košiciach sa stretáva aj s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom a tiež s primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačekom (obaja nezávislí).

Prezident prezradil, že ho čaká aj súkromný obed s jedným z jeho predchodcov v prezidentskom kresle Rudolfom Schusterom. V popoludňajších hodinách sa tiež pozrie na to, ako napreduje výstavba automobilky Volvo vo Valalikoch.

Nemá strach ísť medzi ľudí

Pellegriniho pred Kanceláriou prezidenta v Košiciach čakala skupinka priaznivcov. Vítali ho potleskom. Prezident sa s nimi zvítal, viacerým sa podpísal, a tiež sa s nimi odfotil.

Pre médiá sa neskôr vyjadril, že rád príde medzi ľudí všade, kde o to budú mať záujem. Podotkol, že nemá strach ísť medzi ľudí, hoci má možno niekde vzadu v hlave udalosti z Handlovej (15. mája tam bol spáchaný atentát na predsedu vlády Roberta Fica – pozn. SITA).

„Trhalo by mi srdce, keby som na ľudí iba mával z desaťmetrovej vzdialenosti a tešil sa ich priazni. Ja sa ich musím dotknúť, oni mňa,“ povedal a dodal, že si potrebuje vypočuť aj to, čo ľudí trápi.