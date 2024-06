Podpíše Pellegrini zákon o Slovenskej televízii a rozhlase? Prezident zdôraznil, že mediálnym tlakom nepodľahne (video)

„Ešte je predčasné povedať, či sa chystám podpísať zákon o STVR“, uviedol počas svojej návštevy Košíc prezident Peter Pellegrini na margo toho, či podpíše schválenú legislatívu o verejnoprávnom vysielateľovi.

Hlava štátu zdôraznila, že si potrebuje naštudovať definitívne znenie, v akom bol zákon schválený v parlamente. Poznamenal, že v čase prípravy zákona bol ešte predsedom jednej z koaličných strán.

„Pokiaľ v zákone nevzhliadnem niečo, čo by bolo v rozpore s ústavou, alebo kde by som ja mal pochybnosť, že ide o nejaké bránenie slobode slova, alebo že by si nemohli zamestnanci STVR vykonávať svoju prácu normálne, tak ho, samozrejme, podpíšem. Ak by som tam vzhliadol nejaké vážne ustanovenia, tak budem zvažovať jeho vrátenie, ale nepodľahnem mediálnym tlakom, nepodľahnem ani tlakom žiadnych výkrikov na sociálnych sieťach, ani žiadnym demonštráciám,“ vyjadril sa.

Zdôraznil, že sa bude riadiť vyslovene literou zákona a nie emóciou, ktorá okolo zákona vzniká. Dodal, že rozumie, že zamestnanci verejnoprávneho telerozhlasu majú obavy, no zdôraznil, že pre neho je dôležité, aby sa táto inštitúcia rozvíjala, zvyšovali sa platy jej zamestnancov a investovalo sa do nej.

„Ak toto všetko má ten zákon priniesť, tak moju podporu bude mať,“ uzavrel.