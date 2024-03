Znížiť vek voličov? Pellegrini má iný názor ako štyria ďalší kandidáti na prezidenta

Štyria prezidentskí kandidáti by súhlasili so znížením veku voličov. Vyplýva to z ich odpovedí pre 11 mimovládnych organizácií, ktoré ich spoločným listom požiadali o názor na túto tému s cieľom rozbehnúť diskusiu o znížení veku voličov na 16 rokov.

Organizácie poukazujú na to, že volebný vek 16 rokov je už v niektorých krajinách realitou, v iných prebieha diskusia. Najnovšie 16- a 17-ročným občanom priznali právo voliť v tohtoročných eurovoľbách tri ďalšie krajiny Európskej únie.

Lepší ako starí rodičia

„Viem si predstaviť rôzne úpravy volebného práva vrátane zníženia veku voličov, ale tak, ako pri ostatných dôležitých témach, nabádam na to, aby všetkému predchádzala odborná diskusia,“ odpovedal občiansky kandidát a dlhoročný diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

So znížením veku voličov vo všetkých typoch volieb súhlasí aj predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, podľa ktorého už na to dozrel čas. Poukázal na to, že sociálne siete výrazne priblížili politiku mladým ľuďom, a tak dnes mnohí mladí majú výrazne viac informácií ako ich rodičia.

„Zároveň platí, že volič by mal byť informovaný volič, ktorý sa nedá len tak ľahko „opiť rožkom“ a sladkými rečami. To väčšina 16-ročných dnes spĺňa lepšie ako ich rodičia a starí rodičia, preto jednoznačne áno,“ uviedol. S myšlienkou súhlasí aj Ján Kubiš.

Potrebných viac životných skúseností

„Súhlasím so znížením veku voličov na 16 rokov vo voľbách, vrátane volieb do samosprávy, Európskeho parlamentu, prezidenta a Národnej rady SR. Ide o právo voliť, nie o právo byť voleným do týchto funkcií, pretože na ich zastávanie považujem za nevyhnutné mať viac znalostí a životných skúseností,“ napísal diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš.

Historik Patrik Dubovský súhlasí so znížením veku voličov na 17 rokov vo voľbách do Národnej rady SR, do Európskeho parlamentu a v komunálnych voľbách, avšak len ak volič v danej obci či kraji býva minimálne päť rokov, a to z dôvodu poznania kandidátov a prostredia. V prezidentských voľbách by ponechal vek voličov 18 rokov, „keďže ide o priamu voľbu, v ktorej musí byť volič dostatočne mentálne a politicky zrelý“.

Pellegrini má iný názor

Naopak, predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) uviedol, že na cestách po Slovensku vníma a stretáva sa s intelektuálnou vyspelosťou a technologickou zručnosťou mladšej generácie, ku ktorej má rešpekt. Je však presvedčený, že dôležité sú popri týchto danostiach aj životné skúsenosti.

Vek dospelosti, čiže 18 rokov, považuje za optimálnu hranicu, keď človek môže využiť svoje demokratické volebné právo. Zároveň však podľa svojich slov neupiera právo na slobodnú diskusiu na túto tému.

Autori otázok pre kandidátov

Jedenásť mimovládnych organizácií, ktoré spájajú mladých ľudí, zastupujú ich práva a záujmy či sa venujú práci s mládežou, požiadalo listom prezidentských kandidátov o odpoveď na päť otázok.

Organizácie zaujímalo, či si kandidáti myslia, že sú potreby a názory mladých u nás dostatočne zohľadňované pri rozhodovaní vo vrcholovej politike a či súhlasia so znížením veku voličov na 16 rokov v komunálnych a prezidentských voľbách, v eurovoľbách a vo voľbách do NR SR.

Oslovení boli kandidáti, ktorí získali vo februárových prieskumov preferencií viac ako dve percentá hlasov, teda všetci okrem Milana Náhlika a Róberta Šveca. Neodpovedali Andrej Danko, Štefan Harabin a Marian Kotleba. Odpovedali piati – Ivan Korčok, Peter Pellegrini, Ján Kubiš, Igor Matovič a Patrik Dubovský. Štyria vidia, že potreby mladých ľudí nie sú u nás v politike zohľadňované a v rôznej miere by súhlasili aj so znížením veku voličov.

List prezidentským kandidátom adresovali organizácie a iniciatívy: Aliancia stredoškolákov, Centrum komunitného organizovania, Dajme deťom hlas, Európsky Dialóg, Mládež ulice, Mladíinfo Slovensko, Modelový parlament Slovenska, OZ Krupica, Rada mládeže Slovenska, Študentské voľby, Youthwatch.