Pellegrini by ako prezident nevyslal žiadneho slovenského vojaka na Ukrajinu, falošné hrdinstvo nie je na mieste

Slovensko musí mať prezidenta, ktorý nebude lokajom mocností ani lokajom rozhodnutí bruselskej byrokracie. Povedal to kandidát na post prezidenta a predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) v rozhovore pre agentúru SITA.

Zdôraznil, že musíme mať prezidenta, ktorý bude v týchto ťažkých časoch vždy obhajovať na prvom mieste záujmy Slovenska a veľmi citlivo zvažovať každé jedno rozhodnutie.

Vojaka by na Ukrajinu neposlal

„Ja vždy otvorene poviem, aj keď budú nás za to v zahraničí kritizovať, že ako prezident Slovenskej republiky by som nikdy nevyslal žiadneho slovenského vojaka na územie Ukrajiny. Nikdy nedovolím Slovensko zatiahnuť do vojnového konfliktu,“ uviedol.

Zdôraznil, že by nesúhlasil ani s asistenčnou alebo tréningovou účasťou slovenských vojakov. „Aj prítomnosť vojakov čo i len v cvičiacich táboroch, ktoré ale takisto bude treba ochraňovať nejakými zbraňovými systémami, je už veľmi nebezpečná. Ja by som nikdy slovenského vojaka ani do takejto cvičnej misie na územie Ukrajiny neposlal, pretože si myslím, že tým bude napätie len eskalovať,“ podčiarkol predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Falošné hrdinstvo nie je na mieste

Podľa jeho názoru je „o päť minút dvanásť“ pred tým, ako by mohla vojna na Ukrajine prerásť rozmer, ktorý by sme už nemuseli zvládnuť. Falošné hrdinstvo preto podľa neho nie je na mieste.

„Ja by som sa ako prezident od prvého momentu snažil vyzývať dve znepriatelené strany, ale aj z sprostredkovateľské mocnosti, ktoré majú možnosť týchto dvoch nepriateľov dať za jeden stôl, aby sme sa čo najskôr pokúsili zastaviť boje,“ vyhlásil.

Podotkol, že opozícia aj niektorí prezidentskí kandidáti na to hovoria, že to nie je možné a či by si aj Slovensko nechalo zobrať časť svojho územia, keby sa ocitlo v takej situácii ako Ukrajina.

Odpoveďou je Cyprus

Podľa Pellegriniho je odpoveďou príklad z Cypru, ktorý nedávno navštívil. Pripomenul, že pred 60 rokmi tam bola invázia Turecka na severnú časť Cypru a 37 percent území je stále okupovaných.

„Áno, dodnes nie je ten problém vyriešený, ale minimálne sa tam dnes nikto nezabíja. Neumierajú ľudia, neumierajú ženy, deti, normálne tam beží život. A preto si myslím, že neviem, či je v našom záujme, aby sme momentálne to trápenie len predlžovali, hoci si každý rozumne uvažujúci človek dokáže spočítať, že vojenské riešenie momentálne tohto konfliktu s vysokou pravdepodobnosťou neexistuje,“ domnieva sa Pellegrini.

Zároveň dodal, že Slovensko bude, samozrejme, vždy podporovať Cyprus v zjednotení a nebude uznávať dva štáty Severný Cyprus a Južný Cyprus.