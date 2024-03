Nikdy nedovolím Slovensko zatiahnuť do vojnového konfliktu, hovorí kandidát na prezidenta Pellegrini (rozhovor)

„Slovensko musí byť pre prezidenta na prvom mieste, bez ohľadu na to, čo sa bude vo svete diať,“ hovorí predseda parlamentu a kandidát na prezidenta SR Peter Pellegrini (Hlas-SD), s ktorým sme sa rozprávali o atmosfére pred prvým kolom prezidentských volieb, ako aj o dôležitých témach domácej a zahraničnej politiky.

„Prezidentský palác už musí prestať byť len nejakým ceremoniálnym miestom, kde raz za čas sa odohrá nejaká ceremónia pri nastúpení čestnej stráže. Má byť miestom, kde sa dokážu za jeden stôl posadiť aj politickí súperi, alebo ľudia s odlišnými názormi a hovoriť a kreovať víziu a budúcnosť Slovenskej republiky,“uviedol Pellegrini v rozhovore pre agentúru SITA.

Prezident má hájiť záujmy ľudí

„Slovensko za posledné obdobie prešlo vážnymi výzvami. Nevidel som, že by do Prezidentského paláca boli prizvaní premiér, predseda parlamentu a pri vážnych situáciách by rokovali o tom, ako z tejto situácie vyjsť. Neustále som cítil pnutie medzi palácom a výkonnou mocou a toto nič dobré neprináša, práve naopak,“ hovorí predseda parlamentu.

Prezident má byť podľa jeho názoru mediátor, ktorý spája. „Prezidentský palác má brániť záujmy ľudí, pretože prezident je volený občanmi Slovenskej republiky. Má vláde byť nápomocný, ak vláda napĺňa svoj cieľ a zlepšuje život ľudí, zabezpečuje im bezpečný, dôstojný a slušný život. A naopak, má vláde pripomínať, ak sa odkloní od tohto cieľa,“ doplnil ďalej Pellegrini.

„Prioritou musí byť, aby sa celá spoločnosť zjednotila na jednom jedinom cieli, a tým je, robiť všetko pre to, aby sa zlepšovala životná úroveň obyvateľov Slovenskej republiky, aby sme tu mali dôstojný život pre všetkých,“zdôraznil predseda parlamentu.

