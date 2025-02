Peking privítal posilnenie komunikácie medzi USA a Ruskom

Čína vo štvrtok privítala „posilnenie komunikácie“ medzi Spojenými štátmi a Ruskom po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že sa pravdepodobne stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby rokovali o mieri na Ukrajine.

„Rusko a Spojené štáty sú dve významné a vplyvné krajiny. Čína je rada, že Rusko a USA posilňujú komunikáciu a dialóg o rade medzinárodných otázok,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.

Americký denník Wall Street Journal vo štvrtok citujúc nemenované zdroje z Pekingu a Washingtonu uviedol, že čínski predstavitelia nedávno prostredníctvom sprostredkovateľov kontaktovali americkú administratívu s návrhom na samit medzi Trumpom a Putinom. Podľa denníka by táto iniciatíva mala „uľahčiť mierové úsilie po prípadnom prímerí“, avšak do rokovaní by nebol zapojený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Predstaviteľ Bieleho domu odmietol návrh Pekingu ako „úplne neprijateľný“, uviedol Wall Street Journal.