Peking neplánuje účasť na rokovaniach o novej jadrovej dohode. Aktivisti varujú pred rozširovaním čínskeho jadrového arzenálu

Čína sa v tejto etape neplánuje zapojiť do jadrových rokovaní potom, ako skončila platnosť dohody New START o obmedzení strategických jadrových zbraní medzi Ruskom a Spojenými štátmi.
„Jadrové kapacity Číny sú úplne iného rozsahu než kapacity Spojených štátov a Ruska, a preto sa v tejto fáze nezúčastní rokovaní o jadrovom odzbrojení,“ uviedol vo štvrtok hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Lin Ťien. Dodal, že podľa Pekingu pokrok v kontrole zbrojenia musí vychádzať zo zásad zachovania globálnej strategickej stability.
Protijadroví aktivisti sa obávajú, že koniec dohody, ktorá obmedzovala počty strategických jadrových hlavíc Ruska a USA, môže povzbudiť Peking k rozširovaniu vlastného jadrového arzenálu. Washington trvá na tom, že každá nová dohoda musí zahŕňať aj Čínu, ale jeho doterajšie snahy presvedčiť Peking zlyhali.
Zapojenie Číny do jadrových rozhovorov podporuje aj šéf nemeckej diplomacieJohann Wadephul, ktorý vyzval Peking, aby pri vývoji nových zbraní postupoval zdržanlivo.
Spojené štáty a Rusko spolu kontrolujú viac než 80 percent svetových jadrových hlavíc, ale čínske jadrové kapacity rastú rýchlym tempom. Odhaduje sa, že Čína v súčasnosti vlastní 550 odpaľovacích zariadení strategických jadrových zbraní. Dohoda New START obmedzovala ich počet na 800 pre každú zmluvnú stranu.