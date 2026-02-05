Hirošima varuje svet. Preživší atómových bomb sa obávajú návratu jadrovej vojny

Japonskí preživší atómových bombardovaní Hirošimy a Nagasaki vo štvrtok varovali, že svet smeruje k jadrovému konfliktu po tom, čo vypršala platnosť poslednej zmluvy o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Platnosť dohody New START vypršala 5. februára, keďže americký prezident Donald Trump nereagoval na návrh ruského prezidenta Vladimira Putina predĺžiť obmedzenia jadrových hlavíc o jeden rok.
Terumi Tanaka, spolupredseda združenia Nihon Hidankyo, ktoré združuje obete jadrových útokov z roku 1945, povedal, že svet si neuvedomuje naliehavosť situácie. „Vzhľadom na súčasný stav mám pocit, že v nie príliš vzdialenej budúcnosti skutočne dôjde k jadrovej vojne a budeme smerovať k zničeniu,“ uviedol na tlačovej konferencii spolu s ďalšími aktivistami.
Symbol moci
Deväťdesiattriročný Tanaka varoval, že obyvatelia krajín vlastniacich jadrové zbrane ich môžu vnímať ako symbol moci. „Možno to dokonca považujú za dôkaz, že ide o veľmoc. To je obrovský omyl,“ zdôraznil. Jeho organizácia, známa dôrazným pacifizmom, získala v roku 2024 Nobelovu cenu za mier.
Berlín vyzval Peking na zdržanlivosť pri vývoji zbraní, mal by byť zahrnutý do novej dohody o kontrole zbrojenia
Spojené štáty zhodili atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki v auguste 1945, krátko pred kapituláciou Japonska a koncom druhej svetovej vojny. V Hirošime zahynulo približne 140-tisíc ľudí a v Nagasaki ďalších asi 74-tisíc, vrátane obetí následkov ožiarenia. Išlo o jediné použitie jadrových zbraní vo vojne v dejinách.
Nové preteky v jadrovom zbrojení
Aktivisti varujú, že koniec zmluvy New START môže rozpútať nové preteky v jadrovom zbrojení medzi veľmocami a povzbudiť tiež Čínu k rozširovaniu arzenálu. Spojené štáty uviedli, že nová dohoda by musela zahŕňať aj Peking, no podľa aktivistov Japonsko v regióne nerobí dosť pre podporu dialógu.
Koniec v najhoršom možnom čase. Šéf OSN vyzval Rusko a USA na čo najskoršie rokovania o novej jadrovej zmluve
„Myslím si, že neexistuje absolútne žiadne úsilie o nadviazanie dialógu s Čínou,“ povedal Hideo Asano z Japonskej kampane za zrušenie jadrových zbraní. Japonská vláda reagovala, že bude „naďalej úzko spolupracovať so Spojenými štátmi“ na budovaní rámca kontroly jadrových zbraní a zdôraznila význam zapojenia USA, Ruska aj Číny.