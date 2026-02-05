Berlín vyzval Peking na zdržanlivosť pri vývoji zbraní, mal by byť zahrnutý do novej dohody o kontrole zbrojenia

Čínsky jadrový arzenál rýchlo rastie a odhaduje sa na 550 odpaľovacích zariadení strategických jadrových zbraní.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Jadrové zbrane Nuclear missiles atomic bomb usa russia
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Nemecký minister zahraničných vecíJohann Wadephul vo štvrtok vyzval Čínu, aby po vypršaní poslednej jadrovej dohody medzi USA a Ruskom prejavila pri vývoji nových nukleárnych zbraní „zdržanlivosť“.

„Každá zmluva o kontrole zbrojenia, ktorá zanikne, musí byť pre nás dôvodom na obavy,“ povedal Wadephul počas návštevy Austrálie. Podľa neho to ukazuje, aké náročné bude obnoviť dôveru potrebnú pre nové dohody.

Minister zdôraznil, že Čína musí byť súčasťou budúcich rokovaní o kontrole zbrojenia. „Peking stále zdôrazňuje svoj záväzok k multilateralizmu – musí to ukázať aj v oblasti zbrojnej kontroly,“ dodal.

Aj podľa amerického ministra zahraničných vecíMarca Rubia musí nová dohoda zahŕňať Čínu. „Prezident v minulosti jasne povedal, že ak má mať kontrola zbrojenia v 21. storočí skutočný zmysel, nie je možné uzavrieť dohodu bez účasti Číny,“ povedal šéf americkej diplomacie.

Čínsky jadrový arzenál rýchlo rastie a odhaduje sa na 550 odpaľovacích zariadení strategických jadrových zbraní, čo je stále menej než limit 800 zariadení, ktorý pre USA a Rusko stanovovala zmluva New START. Francúzsko a Británia, spojenci USA, majú spolu ďalších približne 100 strategických odpaľovacích zariadení.

