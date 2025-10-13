Pčolinský „vykopol dvere“: Mikulec nakupoval limuzíny s masážnymi kreslami, chodil na majákoch do práce a preháňal sa po diaľnici s blondínou - FOTO

Exminister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) obvinil prezidenta Petra Pellegriniho, že chodí v sprievode majákov a označil to za papalášizmus. Naopak jeho bývalý koaličný partner zo Sme rodiny – Peter Pčolinský Mikulcovi pripomenul, že za bývalej vlády bol práve on jedným z vrcholným predstaviteľov papalášizmu.
Exminister vnútra Mikulec venoval Pellegrinimu kritický status na sociálnej sieti, kde priložil aj fotografie odstaveného vozidla prezidenta. „Pellegrini miluje majáky, to tam musíte povedať, haló. K barberovi na majákoch, na obed na majákoch. Aj vám, keď vyhladne, hodíte ‚húkačky‘ na strechu a idete? Nie, toto nie je o funkcii a bezpečnosti, toto je Pellegriniho papalášizmus,“ pripísal Mikulec k fotkám.
Papaláš kritizuje papalášizmus
Na príspevok exministra vnútra zareagoval bývalý podpredseda parlamentu Peter Pčolinský, ktorý na Mikulcovi nenechal nitku suchú.
„Matovičov exminister vnútra Roman Mikulec kritizuje v statuse, že prezident Pellegrini používa ‚majáky‘ a nadáva mu do papalášov. Kto je Mikulec? Ako minister nakupoval limuzíny za vyše 160-tisíc eur s masážnymi kreslami, kde na fotografii ho vidíte z takej vystupovať,“ hovorí v úvode Pčolinský a prikladá aj fotografie Mikulcovej luxusnej limuzíny.
Mikulec porušil lockdown
Pčolinský následne prezradil ďalšie pikošky o Mikulcovi, ktorý podľa jeho slov chodil pravidelne do práce v sprievode majákov, a na cestách mu často robila spoločnosť aj istá blondína.
„Mikulec, ktorý z domu z Devínskej Novej Vsi, chodil pravidelne na majákoch do práce na Ministerstvo vnútra SR. Mikulec, ktorý sa preháňal po diaľnici vo vozidle bez majákov skoro 200km rýchlosťou v ľavom pruhu s dámskou blonďatou spoločnosťou medzi Trnavou a Bratislavou,“ vyrukoval s informáciami Pčolinský.
Bývalý podpredseda parlamentu tvrdí, že Mikulec počas lockdownu, kedy boli zatvorené fitnes centrá, sauny aj relaxačné zariadenia, navštevoval istý klub v Dúbravke aj napriek všeobecným zákazom. Zamestnanci boli podľa slov Pčolinského „nadšení”, že musia ísť do práce kvôli Mikulcovi.
Mikulec si mal údajne predvolať aj vodiča iného ministra len preto, že si ho dovolil predbehnúť na ceste. „Mikulec, ktorý sa na koaličné rady spravidla len prišiel napapať a následne odišiel. Mikulec je jeden z predstaviteľov papalášizmu minulého volebného obdobia,“ ukončil svoj príspevok Pčolinský.