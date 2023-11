Päť nocí u Freddyho – horor, ktorý fanúšikovia filmového strachu musia vidieť

Fenomén hrôzostrašnej hororovej hry sa mení na filmovú udalosť, pri ktorej vám bude behať mráz po chrbte, pretože spoločnosť Blumhouse – producenti filmov M3GAN, Čierny telefón a Neviditeľný muž – prináša Päť nocí u Freddyho ( Five Nights at Freddy’s) na veľké plátno.

Scott Cawthon, tvorca úspešných videohier, vytvoril v roku 2014 herný fenomén založený na veľmi jednoduchej premise. Zdanlivo roztomilé bábky premenil na príšery, ktoré išli hráčom po krku. Hra Päť nocí Freddyho a jej pokračovania sa stali obrovským fenoménom, čo si pochopiteľne všimli aj filmári. Práva nakoniec získal Jason Blum, majiteľ hororového produkčného gigantu Blumhouse. Ten si Scotta Cawthona získal tým, že chcel, aby filmári mysleli predovšetkým na fanúšikov pôvodných hier. „Keby nebolo ľudí, ktorí hre od začiatku verili a hrali ju, nevznikol by tento film. Práve oni by si ho mali užiť,“ hovorí Cawthon.

Foto: Cinemart

Film sleduje Mikea (Josh Hutcherson; Ultraman, séria The Hunger Games), mladíka, ktorý sa sám stará o svoju desaťročnú sestru Abby a ktorý sa doteraz nevyrovnal s nevysvetliteľným zmiznutím druhého súrodenca spred viac ako desiatich rokov. Čerstvo bez práce s vyhliadkou na stratu opatrovníctva Abby prijme miesto nočného strážnika v opustenej tematickej reštaurácii: Freddy Fazbear’s Pizzeria.

Čoskoro však zistí, že u Freddyho nie je nič také, ako sa zdá. Noci strávené u Freddyho zavedú Mikea do nevysvetliteľných stretnutí s nadprirodzenom a vtiahnu ho do čierneho srdca nevysloviteľnej nočnej mory.

Zdanlivo nudné nočné zmeny sa zmenia na boj o život, v ktorom jeho protivník nehrá podľa pravidiel.

Pozrite si trailer tu:

Režisérka filmu Emma Tammi o filme povedala: Najviac ma na projekte zaujali postavy, najmä Abby a Mike, ktorých vzťah bol pre mňa nosným prvkom celého filmu. A navyše svet, v ktorom sa odohráva, je neodmysliteľne filmový, atmosférický, strašidelný a zábavný. Páčilo sa mi, že to bola úžasná žánrová zmes plná zázrakov a strachu. Hlavnou výzvou bolo zabezpečiť, aby sme do filmu zakomponovali správny originálny materiál, aby fanúšikovia cítili, že je autentický. Ale aj napriek tomu, verím, že sa nám podarilo vytvoriť film, ktorý zaujme aj ľudí, ktorí túto sériu nepoznajú. Takže mojím hlavným cieľom bola snaha vyhovieť fanúšikovskej základni a zároveň vytvoriť film, ktorý by bol prístupný aj ľuďom mimo nej.

Snímku Päť nocí u Freddyho prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 2. novembra.

Informačný servis