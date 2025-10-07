Partizáni v Rusku vykoľajili vlak s vojenským nákladom

Výbuch podľa zdroja z ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby vykoľajil rušeň a niekoľko vozňov.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

V ruskej Leningradskej oblasti sa v utorok ráno po výbuchu vykoľajil vlak s vojenským nákladom. Pre spravodajský web Kyiv Independent to uviedol zdroj z ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby.

Výbuch podľa zdroja nastal na úseku trate Stroganovo–Mšinskaja a spôsobil vykoľajenie rušňa a niekoľkých vozňov. Miestni partizáni údajne uskutočnili operáciu, ktorá dočasne paralyzovala železničnú dopravu medzi Petrohradom a Pskovom.

V stanovisku ruské železnice uviedli, že premávka na úseku bola prerušená z „technických dôvodov“ a nákladné aj osobné vlaky boli presmerované, pričom vznikali niekoľkohodinové meškania.

„Tieto špeciálne operácie obmedzujú logistické a vojenské kapacity Ruska, keďže ruské železnice tvoria chrbtovú kosť logistiky armády a sú významným finančným prispievateľom do ‚vojnového rozpočtu‘,“ uviedol zdroj.

Okruhy tém: Partizáni ruská železnica Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk