Parlamentné voľby by vyhral Smer-SD s 18 percentami a Pellegrini v závese, Heger s Demokratmi by pohorel

Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, vyhrala by ich strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) s 18 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako, ktorý zverejnila televízia Joj v diskusnej relácii Na hrane.

Agentúra prieskum robila telefonickou formou od 4. do 10. mája na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do Národnej rady SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“

Pellegriniho Hlas až druhý

Na druhom mieste by podľa prieskumu skončila strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorú by volilo 16, 5 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa dostali aj Progresívne Slovensko (14,3 percenta), Sloboda a Solidarita (8,3 percenta), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (7,4 percenta), Republika (6,9 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (6,6 percenta) a Sme rodina (5,6 percenta).

Demokrati pred bránami parlamentu

Pred bránami zákonodarného zboru by ostala Slovenská národná strana (4,4 percenta), Demokrati (3,4 percenta), Maďarské fórum (3,1 percenta), Za ľudí (1,9 percenta), Modrí a Szövetség – Aliancia (1,1 percenta) ako aj Kotlebovci – ĽSNS, ktorí klesli pod jedno percento hlasov.

Smer by mal o dva kreslá viac ako Hlas

Na základe výsledkov volieb by víťazný Smer-SD v parlamente získal 32 kresiel, Hlas-SD 30, Progresívne Slovensko 26, SaS 15, OĽaNO 13, Republika a KDH zhodne po 12 a Sme rodina 10 kresiel.

Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 69, 9 percenta opýtaných. Naopak, voliť by nešlo 11,3 percenta respondentov. Ďalších 17,1 percenta na otázku nevedelo odpovedať a 1,7 percenta odpovedať nechcelo.