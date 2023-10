Parízek: Ekonomická diplomacia Slovenska je katastrofálna v porovnaní so susednými štátmi (rozhovor)

Špekuluje sa aj o dodávkach embargovaného tovaru zo Slovenska do Ruska cez tretie krajiny. Objavili sa obvinenia colníkov z nedostatočnej kontroly exportu takýchto tovarov do tranzitných krajín, ale aj obvinenia konkrétnych firiem, ktoré tieto obchody organizovali. Medializované správy sa však nepotvrdili, napriek tomu isté spoločnosti museli bojovať so stigmatizáciou