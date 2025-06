Rekordné 51. semifinále na "veľkej štvorke", Djokovič mal Zverevov rešpekt, aj keď prehrával - VIDEO

Novak Djokovič mal dosť mizernú antukovú sezónu, ale to neznamená, že nemôže vyhrať tenisové Roland Garros. Nestarnúci 38-ročný Srb postúpil už do semifinále dvojhry mužov, keď v záverečnom štvrťfinálovom zápase zdolal Nemca Alexandra Zvereva 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. V súboji o postup do finále narazí na svetovú jednotku – Taliana Jannika Sinnera.

Djokovič vylepšil svoj rekordný zápis semifinálových účastí na grandslamových turnajoch na 51 (druhý Roger Federer ich má 46) a stále útočí na 25. titul, čo by znamenalo rekord naprieč oboma pohlaviami. Austrálčanka Margaret Courtová svojho času (ešte v 60. a 70. rokoch 20. storočia) vyhrala rovnako ako Djokovič 24 turnajov na tzv. veľkej štvorke.

Djokovič výborne podával a obmieňal údery

Srbský veterán využil 4 z 8 brejkových príležitostí a pomer víťazných úderov a dvojchýb mal 42:29, pričom jeho o 10 rokov mladší nemecký súper 38:44. Zverev vyhral iba jeden gem na prijme z devätnástich a dostal sa len k trom brejkbalom, tak dobre Djokovič podával. Na konci však pri svojom servise potreboval päť mečbalov, kým uzavrel zápas.

„Zápasy ako tento sú dôvod, prečo stále ešte hrám. Zverev je jeden z najlepších hráčov na svete za posledných šesť rokov,“ vyhlásil Novak Djokovič podľa webu ATP Tour a ďalej pokračoval: „Na konci to bolo dosť nervózne a moja taktika jednoduchá – hrať čo najviac dropšotov. Zahral som tri či štyri za sebou. Bolo veľmi veterno, fúkalo zo strany, preto bolo treba dvakrát silno udierať do loptičky. Bolo veľmi dôležité obmieňať hru.”

Opäť medzi favoritmi

Djokovič mal skutočne slabú antukovú sezónu, keďže až do turnaja v Ženeve nevyhral na najpomalšom povrchu ani jeden zápas na turnajoch v Monte Carle a Madride. Potom však v Ženeve zdvihol nad hlavu víťaznú trofej, svoju stú na najvyššej úrovni v profesionálnej kariére a v Paríži sa opäť zaradil do širšieho okruhu favoritov. Triumfom nad Zverevom to opäť raz aj potvrdil.

Novak Djokovic wins a 41 shot rally against Zverev at Roland Garros What. On. Earth. 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/dULpllORGr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2025

„Bol už tak trochu podceňovaný, keď prehral pár zápasov, ale pravda je iná. V tomto roku zdolal Carlosa Alcaraza na Australian Open a teraz mňa na Roland Garros. Stále vie víťaziť nad najlepšími súpermi, a preto mu naďalej patrí môj veľký rešpekt,“ povedal Zverev o Djokovičovi.

Dvojhra mužov – dvojice v semifinále:

Jannik Sinner (Tal.-1) – Novak Djokovič (Srb.-6)

Lorenzo Musetti (Tal.-8) – Carlos Alcaraz (Šp.-2)