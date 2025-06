Gauffová zastavila Keysovej sériu 11 víťazných zápasov na grandslamových turnajoch. Na parížskej antuke vyhrala už 25 zápasov

Po Bieloruske Arine Sobolenkovej a Poľke Ige Swiatekovej postúpila do semifinále dvojhry žien na Roland Garros v Paríži aj tretia favoritka.

Nasadená dvojka Coco Gauffová si v čisto americkom súboji poradila so sedmičkou Madison Keysovou 6:7 (6), 6:4, 6:1. Gauffová zastavila Keysovej sériu 11 víťazných zápasov na grandslamových turnajoch.

Staršia z oboch Američaniek v januári celkovo triumfovala na Australian Open v Melbourne a vyhrala aj prvé štyri svoje zápasy na parížskej antuke v areáli Rolanda Garrosa. Proti Gauffovej však nedotiahla do víťazstva sľubný stav 7:6 (6) a 4:4.

Od tohto okamihu 30-ročná Američanka z Rock Islandu získala už len jeden gem. Gauffová vyrovnala vo vzájomnej bilancii s Keysovou na 3:3, neprehrala s ňou od turnaja v Dubaji v roku 2023.

„Myslela som si, že pod zatvorenou strechou sa bude hrať pomalšie, preto som začala s nižším napätím vo výplete rakety. Hneď som však prehrávala 1:4, preto som to zmenila. Zrazu bolo 5:4 pre mňa, ale aj tak som nedotiahla prvý set do víťazného konca. Hralo sa celkovo dosť rýchlo asi aj preto, že proti mne stála Madison. Som rada, že som to zvládla a po roku som znova v semifinále na Roland Garros. Veľa to pre mňa znamená,“ uviedla Gauffová podľa BBC Sport.

Piate semifinále na GS

Víťazka US Open 2023 Gauffová postúpila do svojho piateho grandslamového semifinále, v Paríži je jej maximom finále z roku 2022. Jej súperka vo štvrtkovom súboji o postup do finále vzíde zo súboja Mirra Andrejevová – Lois Boissonová.

Pripomíname, že 22-ročná Francúzka Boissonová má 22 rokov, v rebríčku WTA vo dvojhre jej patrí až 361. priečka a v hlavnej súťaži hrá len vďaka voľnej karte od organizátorov. Vo štvrťfinále si poradila s turnajovou trojkou Jessicou Pegulovou z USA.

Mladšia bola len Hingisová

„Gauffová má len 21 rokov, ale na parížskej antuke už vyhrala 25 zápasov. Mladšia ako ona s toľkými parížskymi víťazstvami bola naposledy predtým Martina Hingisová ešte ako 19-ročná v roku 2000,“ napísali organizátori Roland Garros na svojich profiloch na sociálnych sieťach.