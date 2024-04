Paradajs Photo Fest – Banská Štiavnica vstupuje na scénu medzinárodných fotografických festivalov

Paradajs Photo Fest je medzinárodný festival súčasnej fotografie a príbuzných médií, ktorý vypukne v Banskej Štiavnici 17. 5. 2024. Festival reaguje na nové trendy vo fotografii a kladie si ambíciu ich ďalej rozvíjať. Vo svojom programe vyzdvihuje rôznorodosť súčasnej fotografie a prechádza cez dokumentárnu, konceptuálnu, či archívnu fotografiu až po zásahy do média a intermediálne projekty. Tu sa však rôznorodosť nekončí, preto na Paradajs Photo Feste vystavujú nielen známe mená slovenskej fotografie, ale priestor dostáva aj široká škála projektov menej známych fotografov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Za festivalom organizačne stojí Ján Viazanička, fotograf a šéfredaktor etablovaného online magazínu venovanému fotografii – DOKUMENT MAGAZÍN, ktorý svojím obsahom už dávno presiahol žáner dokumentárnej fotografie, a Vanda Mesiariková, fotografka, ktorá voľne plynie pomedzi tradičné fotografické žánre a vo svojich projektoch prepája fotografiu s ďalšími médiami. Festival spoločne pripravujú v spolupráci s mestom Banská Štiavnica, miestnymi galériami a neziskovými organizáciami a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom festivalu.

Paradajs Photo Fest hneď v prvom ročníku poskytuje svojmu publiku príležitosť vidieť to najlepšie, čo fotografia vo svojich mnohých podobách poskytuje – ale tiež možnosť diskutovať, zapájať sa, rozvíjať, a teda byť jeho neoddeliteľnou súčasťou.

„Počas úvodného festivalového víkendu ponúkame návštevníkom otvorenie všetkých šestnástich výstav s osobnou účasťou všetkých autorov. Tejto šnúre vernisáží sme dali podobu spoločného putovania za fotografiou scenériou Banskej Štiavnice a jej okolia. Navštívime spolu výstavy v historických budovách, galériách, kultúrnych centrách, ale tiež v Antikvariátiku, turistickom centre a dokonca aj na sídlisku – legendárnej Drieňovej. Pestrosť výstavných priestorov dopĺňajú site specific výstavy v bezprostrednom prírodnom okolí mesta,“ hovorí Ján Viazanička, organizátor festivalu.

Foto: Copyright © DOKUMENT MAGAZÍN

Paradajs Photo Fest si svoj názov berie od rovnomenného vrchu v Štiavnických vrchoch, západne od centra Banskej Štiavnice. Festival na sopke, štiavnickom stratovulkáne, no nielen tam.

Téma prvého ročníka sa sama pohráva so slovom „paradajs“ – jeho cudzojazyčným významom – a kladie si otázku: Čo je raj? Je to mesiac festivalu – máj, kedy sa všetko začína prebúdzať, kvitne flóra a z ohriatej zeme vychádza nový život? Je to mesto, ktoré festival hostí, Banská Štiavnica, ktorá sa každoročne v tomto období pripravuje na novú návštevnícku turistickú sezónu? Je to pradávna sila prírody, ktorá Štiavnici prepustila miesto v kráteri jednej z najväčších vyhasnutých sopiek v Európe? Je to striebro a zlato, ktoré sa tu kedysi ťažilo a ktoré dostalo Banskú Štiavnicu na významné miesto na mape už v stredovekej Európe? Alebo ten raj máme každý vo svojich predstavách úplne iný?

Historické periódy, architektúra, očarujúca atmosféra, veľkolepé vodné diela – tajchy a všadeprítomná príroda spravili z Banskej Štiavnice miesto, ktoré priťahuje svojou energiou zástupy ľudí naprieč generáciami a národnosťami. Vrch nad mestom je dominanta, na ktorú chcete vystúpiť, a výhľadom z neho si metaforicky potvrdiť jeho názov – Paradajs.

Viac info: www.paradajsphotofest.sk

