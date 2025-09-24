Trump mení rétoriku: Ukrajina môže získať naspäť celé územie (a možno ešte viac)

Volodymyr Zelenskyj vidí veľký posun a vyzval Čínu, aby prinútila Rusko ukončiť vojnu.
Šéf Bieleho domu Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Šéf Bieleho domu Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP.
Americký prezident Donald Trump v utorok nečakane vyhlásil, že Ukrajina môže získať od Ruska naspäť celé svoje územie, čo predstavuje výrazný zvrat v jeho postoji. Šéf Bieleho domu to povedal po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Trump uviedol, že s podporou Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) je Ukrajina schopná „vyhrať a získať späť celú Ukrajinu v jej pôvodnej podobe“ a dokonca „možno ísť ešte ďalej“, hoci bližšie to nešpecifikoval.

Papierový tiger

Zelenskyj označil Trumpove vyjadrenia za „veľký posun“ a zároveň po sérii incidentov v krajinách východoeurópskych spojencov USA vyzval členské krajiny NATO, aby zostrelili akékoľvek ruské stíhačky, ktoré narušia ich vzdušný priestor.

Trump tiež kritizoval Putina a ruskú ekonomiku, ktorú označil za „veľký ekonomický problém“ a „papierového tigra“, pričom vyjadril sklamanie z neúspechu svojho vzťahu s ruským prezidentom, ktorý mal podľa neho ukončiť vojnu.

Hlavní financovatelia podľa Trumpa

Zelenskyj na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN vyzval Čínu, aby vyvinula tlak na Rusko a ukončila vojnu na Ukrajine. „Ak by Čína naozaj chcela, aby táto vojna skončila, mohla by prinútiť Moskvu ukončiť inváziu,“ povedal Zelenskyj a dodal, že bez Číny je Putinovo Rusko „ničím“.

Čína popiera, že by dodávala Rusku materiál na vojenskú kampaň a prezentuje sa ako nestranný sprostredkovateľ mierových rokovaní. Čínsky veľvyslanec pri OSN Keng Šuang zdôraznil, že Čína od začiatku krízy zastáva objektívny a nestranný postoj a vyzýva na ukončenie nepriateľstiev a mierové rokovania.

Trump tiež označil Čínu a Indiu za „hlavných financovateľov“ ruskej vojny na Ukrajine, keďže pokračujú v nákupe ruských ropných produktov.

