Pápež Lev XIV. vyzýva na rešpektovanie olympijského prímeria ako nástroja nádeje

Pápež Lev XIV. v piatok pred otváracím ceremoniálom zimných olympijských hier v Taliansku vyzval národy, aby rešpektovali tradíciu Olympijského prímeria ako „nástroj nádeje“.
Pápež Lev XIV. vidí v zimných olympijských hrách príležitosť na posilnenie mieru vo svete
„Pri príležitosti nadchádzajúcich zimných olympijských a paralympijských hier z celého srdca povzbudzujem všetky národy k znovuobjaveniu a rešpektovaniu tohto nástroja nádeje, ktorým je Olympijské prímerie, symbol a sľub zmiereného sveta,“ uviedol americký pontifik v liste o hodnote športu.
Vlani v novembri prijali členské štáty Organizácie spojených národov (OSN) rezolúciu, ktorá vyzýva k zastaveniu medzinárodných konfliktov počas olympiády – ideál, ktorý sa oficiálne dodržiava každé dva roky, no často býva porušovaný.
V osemstranovom dokumente, ktorý vydal Vatikán pred piatkovým ceremoniálom na milánskom štadióne San Siro, pápež reflektoval nad prínosmi športu a rizikami jeho skazenosti. Ako zanietený tenista aktuálne 70-ročný pápež ocenil „nadšenie“ a dlhé výmeny úderov medzi hráčmi, ako aj pocit naplnenia, ktorý šport prináša, a jeho moc spájať ľudí.
Zdôraznil význam dostupnosti športu pre všetkých a varoval pred rizikami, keď šport slúži iba obchodu alebo je zneužívaný na politické účely. „Keď šport podľahne mentalite moci, propagandy alebo národnej nadradenosti, zrádza svoje univerzálne poslanie. Veľké športové podujatia by mali byť miestami stretnutí a vzájomného obdivu, nie scénami na prosadzovanie politických či ideologických záujmov,“ poznamenal pápež.
Olympijské prímerie, vytvorené na základe tisícročnej gréckej tradície, sa na pôde OSN zavádza každé dva roky od roku 1993 prostredníctvom hostiteľskej krajiny. Teoreticky by sa prímerie počas týchto zimných olympijských hier malo dodržiavať sedem dní pred začiatkom 6. februára až do siedmich dní po ukončení paralympiády 15. marca. Avšak všeobecný pokoj zostáva stále nedosiahnuteľný.
Rusko v roku 2022 napadlo Ukrajinu a tento konflikt stále neukazuje známky konca, čo viedlo k športovým zákazom pre ruských a bieloruských športovcov. Prímerie medzi Izraelom a palestínskou skupinou Hamas, ktoré začalo platiť 10. októbra, zostáva krehké, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania dohody.