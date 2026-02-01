Pápež Lev XIV. vidí v zimných olympijských hrách príležitosť na posilnenie mieru vo svete

Pápež Lev XIV. v nedeľu vyhlásil, že zimné olympijské hry, ktoré sa začnú o necelý týždeň v severnom Taliansku, predstavujú príležitosť „znovu zapáliť nádej na svet v mieri“.
Pontifik amerického pôvodu po modlitbe Anjel Pána poprial veľa úspechov športovcom aj organizátorom a pripomenul, že moderné olympijské hry vznikli na základe myšlienky medzinárodného mieru a „bratstva“.
Pápež vyzval na dialóg
V súvislosti s hrami v Miláne a Cortine vyjadril nádej, že „všetci, ktorým záleží na mieri medzi národmi a ktorí sú v rozhodujúcich pozíciách, využijú túto príležitosť na konkrétne gestá uvoľnenia napätia a dialógu“.
Zimné olympijské hry sa začnú v piatok otváracím ceremoniálom a potrvajú do 22. februára, po nich budú nasledovať zimné paralympijské hry od 6. do 15. marca.
Drahý kubánsky ľud
Pápež vo svojom prejave zároveň upozornil na „veľmi znepokojujúce správy o náraste napätia medzi Kubou a Spojenými štátmi americkými“. Obe krajiny vyzval na „úprimný a účinný dialóg, aby sa predišlo násiliu a akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli zvýšiť utrpenie drahého kubánskeho ľudu“.
Americký prezident Donald Trump v poslednom období zintenzívnil svoje hrozby voči Kube. Po januárovom únose venezuelského lídra Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami podpísal Trump vo štvrtok exekutívny príkaz, ktorým pohrozil dodatočnými clami krajinám predávajúcim ropu Kube.
Kubánsku vládu pritom obvinil zo spolupráce s „početnými nepriateľskými krajinami, nadnárodnými teroristickými skupinami a škodlivými činiteľmi“.