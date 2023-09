Pápež František odmieta alarmistickú propagandu, Európa podľa neho nečelí migračnej kríze a reagovať treba ľudsky

Pápež František vyzval európskych lídrov, aby otvorili svoje prístavy ľuďom utekajúcim pred ťažkosťami a chudobou.

Trval na tom, že kontinent nečelí migračnej „núdzovej situácii“, ale skôr dlhodobej realite, s ktorou sa jednotlivé vlády musia vyrovnať ľudským spôsobom.

Druhý deň po sebe sa pápež František vo francúzskom prístavnom meste Marseille zameral na európske krajiny, ktoré použili „alarmistickú propagandu“ na ospravedlnenie svojej migračnej politiky, a pokúsil sa ich zahanbiť.

Vyzval krajiny, aby namiesto toho reagovali dobročinnosťou a aby migranti mali legálne cesty k získaniu občianstva.

Pápež zároveň vyzval na to, aby Stredozemné more, cez ktoré sa množstvo ľudí dostáva do Európy, bolo majákom nádeje, nie cintorínom zúfalstva.