FC Chelsea prišiel o stredopoliara Palmera. Reprezentant sa kuriózne zranil v domácom prostredí

Anglický futbalový klub FC Chelsea prišiel minimálne na tri zápasy vrátane utorkového súboja Ligy majstrov proti FC Barcelone o stredopoliara Colea Palmera Dvadsaťtriročnný futbalista si zlomil prst na nohe. Tréner Enzo Maresca potvrdil, že jeho zverenec sa zranil doma, keď si prst v noci udrel o dvere.
Stredopoliar anglickej reprezentácie sa len nedávno vrátil do tréningu po dvojmesačnej pauze pre zranenie slabín. Teraz vynechá ligové súboje proti Burnley, aj londýnskemu Arsenalu.
„Určite nebude k dispozícii na zajtrajší zápas, na zápas s Barcelonou ani s Arsenalom. Bolo to nešťastie doma, ale nie je to vážne, no minimálne týždeň bude mimo hry,“ povedal Maresca.
Palmer strelil dva góly vo finále majstrovstiev sveta klubov v júli proti francúzskemu parížu Saint-Germain a očakáva sa, že bude dôležitou súčasťou anglickej reprezentácie na budúcoročných majstrovstvách sveta.