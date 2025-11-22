FC Chelsea prišiel o stredopoliara Palmera. Reprezentant sa kuriózne zranil v domácom prostredí

Cole Palmer v lige nenastúpi proti Burnley ani Arsenalu, v Lige majstrov vynechá duel proti FC Barcelona.
Cole Palmer
Futbalový stredopoliar Cole Palmer z FC Chelsea počas duelu Premier League 2025/2026 proti Brentfordu. Foto: SITA/AP
Anglický futbalový klub FC Chelsea prišiel minimálne na tri zápasy vrátane utorkového súboja Ligy majstrov proti FC Barcelone o stredopoliara Colea Palmera Dvadsaťtriročnný futbalista si zlomil prst na nohe. Tréner Enzo Maresca potvrdil, že jeho zverenec sa zranil doma, keď si prst v noci udrel o dvere.

Stredopoliar anglickej reprezentácie sa len nedávno vrátil do tréningu po dvojmesačnej pauze pre zranenie slabín. Teraz vynechá ligové súboje proti Burnley, aj londýnskemu Arsenalu.

„Určite nebude k dispozícii na zajtrajší zápas, na zápas s Barcelonou ani s Arsenalom. Bolo to nešťastie doma, ale nie je to vážne, no minimálne týždeň bude mimo hry,“ povedal Maresca.

Palmer strelil dva góly vo finále majstrovstiev sveta klubov v júli proti francúzskemu parížu Saint-Germain a očakáva sa, že bude dôležitou súčasťou anglickej reprezentácie na budúcoročných majstrovstvách sveta.

