Chelsea v prvom semifinále Ligového pohára zaplatila za chyby a doma podľahla Arsenalu

Anglický futbalový klub FC Chelsea zaplatil za chyby v domácom prvom súboji semifinále Ligového pohára, keď mestskému rivalovi Arsenalu podľahol 2:3. „The Blues“ nemali k dispozície niekoľko kľúčových hráčov kvôli zraneniam a chorobe vrátane Colea Palmera, Reecea Jamesa a Liama Delapa. Po prehre majú sťaženú úlohu zaistiť si finálovú miestenku na duel o trofej proti Manchestru City alebo Newcastlu United.
Londýnsky Arsenal si upevnil post lídra Premier League, Aston Villa pokračuje v domácej víťaznej šnúre
Tréner Liam Rosenior priznal, že jeho mužstvo pykalo za nedôsledné bránenie, čo viedlo k úvodnému gólu Bena Whitea hlavičkou. Po prestávke potom brankár Robert Sánchez nešťastne „daroval“ gól útočníkovi súpera Viktorovi Gyökeresovi.
Alejandro Garnacho síce dvoma gólmi udržiaval Chelsea v hre, no Martin Zubimendi potom pridal tretí presný zásah Arsenalu po ďalšom zaváhaní domácej defenzívy. Tento výsledok dáva „kanonierom“ výraznú výhodu pred odvetou, ktorá sa vo februári uskutoční na Emirates Stadium.
Liam Rosenior chce posunúť FC Chelsea na svetovú úroveň
„Som sklamaný z toho, že sme inkasovali z rohového kopu. Som sklamaný aj z tretieho gólu, pretože sme boli späť v hre a v tej chvíli sme mali navrch. Po reštarte z priameho kopu sme sa rozbehli, ale hráčom nemôžem nič vyčítať. Musíme sa uistiť, že podávame dobré individuálne výkony a nedostávame toľko gólov,“ uviedol Rosenior. Ocenil však to, že jeho zverenci bojovali jeden za druhého.
Nový tréner FC Chelsea doplnil, že brankára Sáncheza nemieni kritizovať napriek chybe, pretože predviedol aj niekoľko výborných zákrokov, ktoré držali jeho tím v zápase.
Kouč Arteta plánuje posilniť Arsenal v januárovom prestupovom období kvôli zraneniam
Kouč Arsenalu Mikel Arteta ocenil výkon svojich hráčov a zdôraznil, že jeho tím bude musieť byť aj naďalej pripravený na veľký boj v odvete. Dodal, že tím má za sebou 10 zápasov bez prehry v rade a je o krok bližšie k prvej trofeji od triumfu v FA Cupe 2020, hoci v minulosti Arsenal viackrát nepochodil v semifinále rôznych súťaží.
FC Chelsea dúfa v návrat zranených hráčov na sobotňajší ligový zápas proti Brentfordu.