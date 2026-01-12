OZ Mladá Šaca spúšťa petíciu, reaguje tak na legislatívny návrh na zmenu počtu mestských častí Košíc

Občianske združenie (OZ) Mladá Šaca spúšťa petičnú iniciatívu, ktorá reaguje na legislatívny návrh na zmenu počtu mestských častí Košíc. Ako na tlačovej besede priblížil predseda OZ Patrik Vaško, ide o nástroj na zistenie postoja obyvateľstva v MČ Košice-Šaca na možné smerovanie mestskej časti do budúcnosti. Chcú otvoriť verejnú diskusiu o budúcnosti mestskej časti Košice-Šaca, a tiež o úlohe obyvateľstva pri rozhodovaní o zásadných zmenách, ktoré sa ho dotýkajú. „O budúcnosti Šace by sa nemalo rozhodovať bez Šace,“ vyjadril sa.
V rámci iniciatívy plánujú klásť obyvateľom dve otázky. Jedna z nich znie „Ste proti tomu, aby sa mestská časť Košice – Šaca zlúčila s inými mestskými časťami, čím by došlo k zániku jej súčasnej podoby?“ a druhá „Ak ste proti jej zlúčeniu a za predpokladu, že to bude právna úprava dovoľovať, ste za vyhlásenie miestneho referenda o oddelení mestskej časti Košice – Šaca od mesta Košice?“. Vaško pripomenul, že v súčasnosti legislatíva jednodznačne neumožňuje samostatnosť MČ. Po vyzbieraní podpisov by petičné hárky mali smerovať na Magistrát mesta Košice aj MČ Košice-Šaca.
Pevný termín, dokedy budú zbierať podpisy, nemajú stanovený. Vaško uviedol, že by radi vyzbierali podpisy aspoň od toľkých obyvateľov, koľkí sa zúčastnili na dosiaľ posledných komunálnych voľbách v roku 2022. Išlo konkrétne o 35,5 percenta obyvateľov, respektíve 1 640 voličov. „Toto je pre nás hranica, ktorú by sme chceli dosiahnuť, minimálne takýto počet,“ povedal. Doplnil, že so samotným vedením MČ zatiaľ priamo nekomunikovali, rovnako nediskutovali ani s predkladateľmi zákona v NR SR. Zdôraznil, že nejdú bojovať za niečo, alebo proti niekomu, idú sa pýtať ľudí v Šaci na názor, či sú za, alebo proti.
„Občianske združenie Mladá Šaca funguje krátko a výhradne z vlastných zdrojov, bez verejného financovania. Z tohto dôvodu disponovalo pri príprave iniciatívy iba právnymi analýzami vypracovanými nezávislými právnikmi, ktoré posudzovali aktuálny právny rámec a možnosti verejnej diskusie. Združenie zdôrazňuje, že jeho cieľom je viesť diskusiu vecne, pokojne a s rešpektom k rôznym názorom, bez polarizácie či vyvolávania emócií. Do petície sa môžu zapojiť aj obyvatelia, ktorí s otázkami nesúhlasia,“ uviedli zo združenia. Petícia podľa ich vyjadrenia neslúži na okamžité právne kroky, má však byť zákonným a legitímnym nástrojom na vyjadrenie názoru verejnosti.
Vaško argumentoval, že Šaca je historické miesto, ktoré má vlastnú identitu, tradíciu a silnú komunitu. Poukázal, že prvá písomná zmienka o nej pochádza z 13. storočia. Poznamenal tiež, že o samosprávnom postavení Šace sa vedie diskusia už desaťročia a pripomenul, že Šaca je relatívne ďaleko od samotnej metropoly východu, spomenul tiež otázku financií. Vaško tvrdil, že z oficiálnych údajov poskytnutých mestom Košice, vyplýva, že jestvuje výrazný rozdiel medzi prostriedkami, ktoré z územia Šace smerujú do rozpočtu mesta Košice, a rozpočtom samotnej mestskej časti. Šaca má podľa OZ veľký potenciál no potrebovala by primerané kompetencie a zdroje.
Šaca je v súčasnosti jednou z 22 mestských častí metropoly východu. V NR SR je v súčasnosti návrh poslancov koalície Igora Šimka (Hlas-SD) a poslanca národného parlamentu aj mestského zastupiteľstva v Košiciach Andreja Sitkára (Smer-SD), ktorí navrhujú optimalizáciu počtu mestských častí Košíc. Predkladatelia novely zákona o meste Košice okrem iného navrhli, aby sa počet mestských poslancov zvýšil zo súčasných 41 na 51, a tiež navrhli vytvorenie postu tretieho viceprimátora. Racionalizácia počtu MČ bola opakovane aj témou rokovania mestského zastupiteľstva. Pred časom tiež podal generálny prokurátor Maroš Žilinka podnet na Ústavný súd SR, napadol viaceré ustanovenia zákona o meste Košice, práva rozhodovať o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti v obligatórnom referende. Ústavný súd v júni minulého roka podnet prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.