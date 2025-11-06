Ovečkin strelil 900. gól v NHL! Veľké číslo a výnimočný moment, vraví ruský kapitán Washingtonu - VIDEO

V NHL padla bájna hranica 900 gólov v podaní jedného hráča. Ruský útočník a kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin v druhej tretine prekonal brankára St. Louis Jordana Binningtona šikovným bekhendom po odrazenej strele Jakoba Chychruna. Na jubilejný gól sa celkom natrápil, keďže na tri presné zásahy, ktorému na začiatku sezóny chýbali na pokorenie deväťstovky, potreboval až 13 zápasov.
„Veľké číslo a výnimočný moment. Je mi jasné, že to nikto predo mnou nedokázal. O to viac si to vážim. Tiež som rád, že bola pri tom moja rodina aj fanúšikovia Washingtonu. Som šťastný,“ uviedol Ovečkin podľa webu NHL.
Moskovský rodák začal strieľať góly v zámorskej profilige pred vyše 20 rokmi ako 20-ročný. A všetkých 900 dosiahol v drese jediného klubu – Washingtonu Capitals. Hneď v prvom zápase 5. októbra 2005 proti Columbusu strelil dva góly, stý gól zaznamenal o dva roky neskôr v zápase proti New Yorku Rangers.
Hranicu 500 gólov prekonal 10. januára 2016 v súboji proti Ottawe a na 800 gólov sa dostal hetrikom proti Chicagu 13. decembra 2022. Vtedy mu uznanlivo zatlieskal aj český brankár Chicaga Petr Mrázek.
Dvadsať sezón na 900 gólov
V minulej sezóne prišiel dlho očakávaný moment, keď Ovečkin prekonal dovtedy najlepšieho strelca histórie, legendárneho Kanaďana Waynea Gretzkého. Svoj 895. gól dosiahol v stretnutí proti New Yorku Islanders 6. apríla. Aktuálne je na šialenej méte 900, potreboval na to počas dvadsiatich sezón v NHL 1504 zápasov. Spolu so 731 asistenciami má na konte 1631 bodov.
„Tých 900 gólov nastrieľal za 20 rokov a to je len ťažko uveriteľné. Myslím si, že sa to ani nedá normálne pochopiť. Potrvá ďalšie roky, kým si spätne uvedomíme, čo Alex dokázal a stále dokazuje,“ povedal o Ovečkinovi tréner Washingtonu Spencer Carbery.
Fehérváry asistoval
Priamymi svedkami prekonania „deväťstovky“ boli na ľade Capital One Areny vo Washingtone aj dvaja slovenskí hokejisti. Ovečkinov spoluhráč, obranca Martin Fehérváry, počas 19:34 min na ľade predviedol tri bodyčeky, jeden blok a mal aj plusový bod a asistenciu pri góle Johna Carlsona na 4:0. Bola už jeho piata v sezóne.
V tíme St. Louis sa v treťom zápase za sebou predstavil útočník Dalibor Dvorský. Dvakrát vystrelil na bránku súpera, dve strely zablokoval, ale po gólovej premiére v NHL v predchádzajúcom zápase tentoraz nebodoval. Dvorský sa sedemkrát postavil na buly, ale vyhral iba jediné. Zápas ukončil s mínuskou.