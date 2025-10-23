Je to chlapík do pohody, povedal Gáborík po stretnutí s Gretzkým - VIDEO

Pred stretnutím s „The Special One“ nemal Marián Gáborík zimomriavky, ale tešil sa.
Slovensko navštívila hokejová legenda Wayne Gretzky a túto príležitosť si nenechali ujsť mnohí pod Tatrami. Je medzi nimi aj bývalý slovenský útočník Marián Gáborík.

Aktuálne 43-ročný odchovanec trenčianskeho hokeja v zámorskej NHL „nestihol“ legendu z Kanady, ktorá kariéru skončila v roku 1999. A Gáborík do profiligy vstúpil v sezóne 2000/2001.

Oboch spája, že počas kariéry hrali za Los Angeles Kings či New York Rangers. A Gáborík považuje Gretzkého za Top hokejistu histórie.

„Skončil v roku 1999 a drží množstvo rekordov. Alex Ovečkin síce jeden z jeho rekordov zlomil, ale na tie ostatné sa nikto nechytá. V tom je úplne neohrozený. Stále žije s hokejom a užíva si to. Je to normálny chlapík ‚do pohody‘, s ktorým sa dá dobre podebatiť. Máme veľa spoločných tém a aj to je prínos,“ prezradil niekdajší hokejista s prezývkou Brambor.

Pred stretnutím s „The Special One“ nemal zimomriavky, ale tešil som sa. „Hneď sme sa dali do reči, debata vôbec nestála. Stretli sme sa viackrát a kecali sme. Strávil som s ním veľa času, čo som nečakal. Som rád, že sme mohli podebatovať,“ pokračoval.

„Veľa si pamätá, veľa sme rozoberali chalanov z mojej generácie, s ktorými aj on hrával. O mladíkoch sme sa veľa nebavili, ale plánujem sa ho na to opýtať, keďže robí odborného analytika a má v tom prehľad. Podebatíme teda aj o začínajúcich hviezdach,“ priznal Gáborík.

„Obaja sme teraz aj analytici, takže aj o tom sme sa bavili. Rozprávali sme sa o našich prácach,“ uzavrel. Prezradil tiež, že koketuje s myšlienkov, že gretzkého ho pozve do svojho podcastu Boris a Brambor, ktorý vedie spolu s ďalším bývalým hokejistom Borisom Valábikom.

