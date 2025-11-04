Ovečkin stále čaká na 900. gól v NHL. Čím skôr ho strelí, tým lepšie pre Washington

Nový ročník NHL mal byť krátko po jeho otvorení svedkom historickej udalosti. Alexander Ovečkin sa mal stať prvým hráčom s 900 strelenými gólmi.
Po prekonaní bradatého streleckého rekordu Waynea Gretzkého (894) v minulej sezóne to Ovečkin dotiahol na 897 gólov a všeobecne sa očakávalo, že prekonanie deväťstovky bude už len otázka času. Zatiaľ sa tak nestalo.
Zatiaľ čaká
V novom ročníku profiligy 40-ročný ruský kapitán tímu Washington Capitals skóroval v prvých 12 zápasoch iba dvakrát a stále čaká na jubilejný 900. zásah. Zatiaľ naposledy moskovský rodák skóroval 24. októbra proti Columbusu a odvtedy v štyroch zápasoch nezískal ani bod. Očakávanú zmenu možno prinesie stredajší domáci súboj proti St. Louis.
„Trochu sa trápim. Ak sa však budem držať plánu a ďalej pracovať, nakoniec ten gól dám,“ skonštatoval Ovečkin podľa webu NHL.
Vlani strelecká smršť
V minulej sezóne Ovečkin tesne pred štyridsiatkou strelecky explodoval. Neodohral viac ako tri zápasy bez streleného gólu a so 44 gólmi sa delil o tretie miesto v hodnotení najlepších strelcov súťaže.
A to ešte vynechal 16 zápasov pre zlomeninu lýtkovej kosti. V jeho 21. sezóne v NHL však ďalšie góly nepribúdajú podľa predstáv Ovečkina ani jeho tímu. Štvorzápasové „suchoty“ zažil od začiatku súťažného ročníka už dvakrát.
„Niekedy sa vám nepodarí skórovať v piatich alebo šiestich zápasoch a potom strelíte gól v desiatich zápasoch za sebou. Tak to v hokeji chodí,“ myslí si Ovečkin.
Tréner Capitals Spencer Carbery považuje Ovečkinove problémy na začiatku sezóny za súčasť celkových problémov jeho tímu s produktivitou.
Málo gólov
Washington je v strelených góloch (31 v 12 zápasoch) až na 26. mieste v NHL s priemerom 2,58 gólu na zápas. V posledných štyroch zápasoch strelili hráči z hlavného mesta USA iba päť gólov (0-3-1). Pre porovnanie Washington bol v minulej sezóne druhý v lige s 3,49 gólmi na zápas a stal sa víťazom Východnej konferencie NHL.
Aktuálne sa Washingtonu nedarí najmä v presilovkách, čo je práve dlhoročná parketa Ovečkina. Jeho strely bez prípravy z ľavého útočného kruhu si zrejme nájdu miesto v učebniciach hokeja pre ďalšie generácie.
Nespokojný s presilovkami
Autor rekordných 326 presilovkových gólov zatiaľ nestrelil v početnej výhode ani jeden gól. A to podľa trénera Carberyho nie je dobré. Washington je na 26. mieste s 15-percentnou úspešnosťou v presilovkách (6 z 40).
„Celkovo v rovnovážnom stave piatich proti piatim mi jeho hra neprekáža. Presilovky sú však problém a Alex je jeho súčasť. Myslím si, že na neho negatívne vplýva, že sa nám vôbec nedarí v početnej prevahe strieľať góly,“ vyhlásil Carbery.
Najlepšie nepremýšľať
Ovečkin uznal, že vynechanie približne týždňa tréningového kempu pre zranenie dolnej časti tela potenciálne prispelo k jeho doterajšej nedostatočnej produktivite.
„Samozrejme, je to zlé, keď sa v tréningovom kempe snažíte dostať do formy a chýba vám ľad a tiež tréningy mimo ľadu. Netreba však nad tým príliš rozdumovať. Hneď ako začnete premýšľať o tom, že ste v 12 zápasoch strelili dva góly, začnete na seba vyvíjať tlak. Treba hrať bez tlaku a jednoducho tak, aby ste odovzdali zo seba to najlepšie pre mužstvo,“ uzavrel Ovečkin.
Podľa útočníka Washingtonu Dylana Stromeho by mal Ovečkin streliť 900. gól čo najskôr, aby z tímu opadla ťarcha zodpovednosti za tento historický míľnik.
„Možno nám práve tento gól dodá potrebný impulz. Nikto dosiaľ nestrelil 900 gólov, takže by bolo načase, aby sa tak stalo,“ povedal Strome.