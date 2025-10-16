Ottawa bude štyri týždne bez kapitána. Brady Tkachuk má poranenú ruku - VIDEO

Brady Tkachuk, kapitán hokejistov Ottawa Senators, má poranenú pravú ruku, a bude istý čas na ľade chýbať.
Stalo sa to pri krosčeku švajčiarskeho obrancu Romana Josiho počas prvej tretiny pondelkového súboja NHL proti Nashville.
Minimálne 4 týždne
Ottawa v ňom prehrala 1:4. Kapitán Senators najprv pokračoval v zápase, ale 9 minút pred koncom tretej tretiny odstúpil.
„Nevieme to celkom presne, ale budú to minimálne štyri týždne. Môže to byť aj horšie. Nie je vylúčená ani operácia,“ povedal tréner Travis Green na adresu Tkachuka a jeho zápasovej absencie na webe NHL.
Mal by ísť na ZOH
Mladší z bratov Tkachukovcov sa v úvodných troch zápasoch sezóny dostal k trom asistenciám. V minulej sezóne si zapísal 29 gólov a 26 asistencií a 55 bodmi pomohol Ottawe k prvému postupu do play-off od sezóny 2016/2017.
Celkovo má Brady Tkachuk v NHL odohraných 515 zápasov a v nich 407 bodov. Brady Tkachuk rovnako ako jeho brat Matthew z Floridy nechýbajú v elitnej šestke hráčov USA, nominovaných na ZOH 2026 do Milána.
Zostáva s tímom
„Je to športové nešťastie, keď stratíte hráča takého formátu. Nikam však neodchádza. Zostáva s nami a naďalej bude náš kapitán. Akurát nebude istý čas hrať. Musíme sa z toho rýchlo otriasť a odohrať zápasy bez neho čo najlepšie,“ doplnil Green.